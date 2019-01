Tesla aangeklaagd om uitzonderlijk onveilige auto

Het heeft even mogen duren, maar de rechtszaak is eindelijk begonnen.

De familie van een jongen die vorig jaar overleed in het brandende wrak van een Tesla Model S, heeft inmiddels juridische stappen ondernomen om de zaak recht te zetten. Volgens de aanklagers is de Amerikaanse elektrogigant op tenminste twee vlakken nalatig geweest en als gevolg maakte de 18-jarige jongen geen schijn van kans het ongeval te overleven.

Het desbetreffende ongeluk vond afgelopen mei plaats in de omgeving van Fort Lauderdale, Florida. De overleden zoon, Edgar Monserratt Martinez, zat destijds naast een vriend, ene Barrett Riley, in de auto. De jongens reden met hoge snelheid (ruim 185 km/u) in de Model S en klapten om onbekende redenen tegen een wand. Door de hoge snelheid stuiterden ze terug de weg op en kwamen ze in contact met een lantaarnpaal. Hierop vloog de auto in de brand. Edgar en Barrett konden zich niet uit het wrak bevrijden en overleden ter plekke.

De reden dat de familie van Edgar nu heeft besloten over te gaan tot een rechtszaak heeft te maken met een eerdere overtreding van de bestuurder. Riley had namelijk twee maanden voor het ongeluk een prent gekregen, omdat hij de maximumsnelheid ernstig had overschreden. Op de snelweg had de politie hem betrapt toen hij liefst 112 mph (180 km/u) reed. Na de bekeuring moest de jongen zijn Tesla naar de dealer brengen om aldaar de elektronische snelheidslimiet van 85 mph (136 km/u) in te schakelen. Echter, kort voor het ongeluk was zijn auto weer naar de dealer geweest voor onderhoud. Bij deze beurt had de dealer de snelheidslimiet zonder toestemming van de ouders weer verwijderd. In andere woorden, de jongen kon weer snel rijden.

De familie beweert nu dat Tesla nalatig is geweest bij het onderhoud van de auto. Daarbij maakt de autofabrikant zich schuldig aan het niet voldoende beveiligen van de batterijen. “The Tesla S battery was prone to extremely intense fires incapable of being timely extinguished,” aldus een van de advocaten van de familie. Het is onduidelijk wanneer er een uitspraak volgt in het verhaal. (Bron: ArsTechnica)