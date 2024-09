Verrassing: Volvo gaat in 2030 tóch niet alleen EV’s bouwen

Ook Volvo moet terugkrabbelen van hun EV-doelstellingen.

Volvo heeft flink ingezet op elektrisch. Alle nieuwe modellen die ze introduceren – de EX30, EX90 en binnenkort de ES90 – zijn echt alleen nog maar elektrisch. De vernieuwde XC90 heeft nog wel een verbrandingsmotor, maar dat al een oud model.

Het plan van Volvo was om in 2030 alleen nog maar elektrische auto’s te bouwen. Dat is al over 6 jaar en nu ziet Volvo dat toch niet meer zitten. Volvo is nu de zoveelste fabrikant die concludeert dat hun EV-doelen iets te ambitieus waren.

Wat is dan nu de nieuwe doelstelling? Volvo wil nu dat in 2030 90% van hun auto’s een stekkerauto is. Let wel: daarmee rekenen ze dus ook plug-in hybrides mee. Volvo kiest er dus voor om de doelstelling lekker vaag te houden.

Volvo heeft nu al 6 jaar geen nieuwe auto’s met een verbrandingsmotor meer geïntroduceerd. Het lijkt erop dat Volvo er nu toch weer aan moet geloven, willen ze na 2030 nog auto’s met een verbrandingsmotor leveren. Alle huidige modellen zijn dan al minstens 12 jaar oud.