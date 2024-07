Zelfs EV-pionier Volvo wil wachten met EV’s

Als zelfs een EV-pionier als Volvo wil wachten met EV’s, weet je dat de rapen gaar zijn. De spreekwoordelijke rapen, welteverstaan.

Van alle premium automerken had Volvo altijd de meest duidelijk strategie naar EV’s. Eerst alle veelcilinders eruit (de vijf- en zescilinders). Daarna implementatie van elektrificatie en downsizing. Vervolgens de diesels eruit, om zo uiteindelijk alleen (milde) hybrides te bouwen. Dat is het punt waar ze nu zijn aanbeland.

Bij Volvo hebben ze de mazzel dat de klanten bij hen niet staan te springen op zes- en achtcilinder motoren, zoals Audi, BMW en Mercedes-Benz daar wel mee te kampen hebben. Mooi voor Volvo, want die konden versneld het pad der elektrificatie bewandelen.

Ook Volvo wil wachten

Het doel voor Volvo was om in 2030 een fabrikant te worden van zuiver elektrische auto’s. Nou, jullie voelen ‘m natuurlijk aankomen: dat gaat niet lukken! Volvo is de EV-strategie aan het heroverwegen. Dat komt door een dip in de verkopen op belangrijke markten, zoals die van China en de Verenigde Staten.

Volvo is er nog altijd heilig van overtuigd dat elektrisch rijden de toekomst is. Ook voor jou en mij. Maar gaat waarschijnlijk langer duren dan van te voren was gepland.

Dat komt mede door de Volvo-dealers. Die hebben al die elektrische Volvo’s in de showroom staan (met dus meer modellen op komst), maar de vraag naar plofmotoren is groter. En in veel gevallen zien de dealers de toekomst somber in als ze na 2030 geen auto met verbrandingsmotor in de aanbieding hebben.

En nu dan?

Dit betekent niet dat de oude vijfcilinder terugkeert. Integendeel, het zal maximaal een kleine verbrandingsmotor zijn die bijgestaan wordt door een elektromotor. Volvo heeft te veel klanten die nog niet helemaal klaar zijn om De Grote Overstap te maken.

Dit houdt dus niet alleen in dat Volvo de verbrandingsmotoren eventjes aanhoudt, ze zullen ook nog moeten investeren in de techniek, zo meldt Volvo CEO Jim Rowan. Met name de Amerikaanse Volvo-dealers schreeuwen moord en brand als Volvo een EV-only merk wordt. Dat zien ze niet zitten.

In de VS gaat het nog niet echt denderend met Volvo. De EX30 en EX90 moeten daar nog verscheept worden naar de dealers en de verkoopcijfers van de C40 en XC40 Recharge lopen terug. Gelukkig zijn er de plug-in- hybrides en benzinemodellen om het leed te verzachten. Vandaar dat de dealers er ook nog (lang) niet van af willen.

Via: Automotive News Europe

Fotocredit: Volvo V90 CC in de rimboe door @mrbentley via Autoblog Spots!