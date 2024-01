Eerste Volvo Autobloglezer kan jouw volgende Volvo zijn

Dat doe je best aardig, als eerste auto een wulpse Volvo-sedan onder de bips. Helaas is de tijd van gaan superieur aan de tijd van komen en kan jij de Volvo 940 van een AB-lezer kopen.

We krijgen een berichtje van Mark in onze inbox. Ha! Fanmail. Mark stuurt ons eigenlijk de vraag: wat is je eerste auto? Eentje die wij aan de lezers ook wel eens hebben gesteld. Vele eerste auto’s zijn simpele gebakjes, bedoeld om in de flow van het auto-eigenaarschap te komen en de wereld van ‘eersten’ te openen. Eerste apk, eerste schade, eerste boete, eerste keer met een meisje op de achterbank. Zoals dat drie van die vier dingen zijn gebeurd met mijn eerste auto, een Clio. Mag jij omcirkelen welke echt zijn gebeurd.

Volvo 940

Mark had een veel dikkere eerste auto onder de bips: een heuse Volvo 940 uit 1992. De GL, in een degelijke kleur, op de juiste velgen. Perfect, eigenlijk. Dat dankt Mark aan zijn vader, die de 940-liefhebberij met de paplepel ingegoten heeft. Na deze 940 volgden namelijk nog vele Volvo’s.

Te koop

Het avontuur met deze Volvo 940 begon voor Mark in 2009, maar vijftien jaar later is het tijd om een ander avontuur aan te gaan. Overigens in de vorm van een Volvo 940, maar dan een stationwagon. En voor de dagelijkse kilometers krijgt deze Volvo-fanaat ook nog binnenkort een EX30 erbij. Dus mag jij hem kopen!

De inmiddels 32 jaar oude Zweed is goed gebruikt. Er staat 336.000 km op de klok, maar de teller is vastgelopen. Volgens Mark heeft deze Volvo 940 er ruim 410.000 kilometer op staan. Wel zo eerlijk: je hebt immers een gratis ’terugdraai’ gekregen. De uitvoering is trouwens lekker zakelijk: grijs, zwart lederen interieur en de 2.3 liter motor met automaat. Deze zet een prima 130 pk op de weg.

Kopen

Overtuigd? Er zitten wat schoonheidsfoutjes aan de grijze Volvo 940, maar gezien de leeftijd en kilometerstand oogt hij netjes. En dit hele pretpakket mag je meenemen voor 2.500 euro! Nou zouden wij niet durven om een Autobloglezer in een ex-Autobloglezer te veranderen door de prijs te ridiculiseren, maar ook zonder dat stukje subjectiviteit is dit een hoop Volvo voor je centen. Koop dan!1!