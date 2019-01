Dit is niét het interieur van een nieuwe Tesla

Het minimalistische ontwerp van de Model 3 lijkt definitief over te waaien naar andere autofabrikanten.

Fans van analoge klokken moeten nu wegkijken, want deze auto ademt één en al display. In de Amerikaanse stad Las Vegas is de Consumer Electronics Show (CES) aan de gang. Technologie en de auto-industrie groeien steeds dichter naar elkaar toe en dus is het niet zo vreemd dat ook autofabrikanten aanwezig zijn in de gokstad in Nevada.

Zo ook BYTON, de toekomstige automaker van elektrische voertuigen. Het Chinese merk werkt hard aan het eerste productiemodel en heeft in Las Vegas het interieur van de auto gepresenteerd. Het lijkt een beetje op de Tesla Model 3, maar BYTON gaat nog een stapje verder. Voor je neus tref je één display van maar liefst 48-inch. Er zijn mensen die een minder grote televisie in de woonkamer hebben staan.

Daarnaast zit er nog een 7-inch scherm op het stuur en een 8-inch scherm in de middenconsole. Traditionele knoppen zijn bijna niet te vinden in de BYTON. Op het plaatje is het niet te zien, maar de achterpassagiers hebben ook nog twee schermen om mee te spelen, verwerkt in de hoofdsteunen. De Chinezen noemen het ‘Shared Experience Display’. Dit betekent dat alle aanwezige schermen in de auto met elkaar in verbinding staan.

Een geinige gimmick van de BYTON is dat de voorstoelen 12 graden gedraaid kunnen worden. Een potje kaarten tijdens een autostop is zo bijvoorbeeld prima mogelijk. Met deze actie wil BYTON alvast voorlopen op een autonome toekomst, waar de auto straks een volledige autorit kan overnemen.

Morgen is het exact een jaar geleden dat BYTON het concept van de M-Byte presenteerde. Toen werd al duidelijk dat het merk een groot schermencircus voor ogen had, maar het was afwachten of het productiemodel er ook zo uit zou gaan zien. Met deze foto is de officiële bevestiging daar.

In de Chinese stad Nanjing vinden testen plaats met de BYTON M-Byte. De bedoeling is dat de elektrische auto medio 2019 in productie gaat.