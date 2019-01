7 krachtbolides die op de valreep nog een kenteken kregen

Ook op de laatste dag van het jaar werd het Nederlandse wagenpark vergezeld met 300kW+ power.

Het zal je misschien verbazen, maar bijna dagelijks komt er een dikke bolide op Nederlands kenteken bij. Met ‘dikke bolide’ duiden we op een auto met een vermogen van meer dan 300kW. Het gaat hier voornamelijk om geïmporteerde auto’s. Zeker tegen het einde van het jaar is dit het geval. Je wil immers niet in de laatste dagen van het jaar een 2018-kenteken op een gloednieuwe auto, terwijl 2019 om de hoek staat.

Op 31 december 2018 werden toch nog een aantal krachtpatsers op kenteken gezet. Het gaat hier om zeven auto’s die voldoen aan de 300kW-eis. Funfact: het zijn niet alleen maar Duitsers. Het overgrote meerendeel wel. (jong) Gebruikte powerauto’s van Duitse komaf zijn nu eenmaal populair. Check hieronder het overzicht van de zeven auto’s die op de valreep nog gele platen kregen.

Ford Mustang GT Cabriolet (2015) – 324 kW – XH-241-H – catalogusprijs 128.826 euro

Het jaar afsluiten met een achtcilinder cabrio. Daar is niets mis mee.



Dodge Challenger SRT-8 (2009) – 317 kW – XG-927-F – catalogusprijs onbekend

The Walking Dead of Breaking Bad naspelen doe je natuurlijk met de Challenger SRT-8.



Audi RS 6 Avant Performance (2018) – 445 kW – XH-694-V – catalogusprijs 212.711 euro

Nederland is weer een RS 6 rijker. Met maar liefst 605 paardenkrachten.



Audi SQ7 (2016) – 320 kW – XH-626-R – catalogusprijs 143.876 euro

De eigenaar (m/v) zoeft met een dikke diesel 2019 binnen.



BMW M3 (2015) – 317 kW – XJ-259-K – catalogusprijs 123.544 euro

Praktisch en fun. De M3 is het beste van beide werelden.



Porsche Cayenne S (2018) – 324 kW – XG-260-N – catalogusprijs 173.680 euro

Vermoedelijk gewacht tot de eerste afschrijving is gemaakt en de Cayenne gekocht.



Audi RS 7 Sportback (2015) – 412 kW – XH-582-P – catalogusprijs 189.543 euro

Lol op de Autobahn en ook nog vriendelijk in minder fijne weersomstandigheden dankzij Quattro.



Via Kenteken.TV