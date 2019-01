Deze 6×6 is verrassend betaalbaar

Deze willen we allemaal op de inrit, toch?

Soms moet je als merk gewoon iets proberen. Misschien wordt het een enorme flop (Volvo S60 Cross Country…), maar er bestaat een kans dat een knotsgek idee een succes wordt. Denk aan de Mercedes-Benz G63 AMG 6×6. Die auto dient absoluut geen enkel nut, maar word door veel mensen heel erg gaaf gevonden. Het handjevol exemplaren dat Mercedes bouwde was in no-time uitverkocht.

Het bracht ook andere tuners op een idee. Als Mercedes zo eenvoudig die 6×6 kan wegzetten, waarom er niet eentje zelf bouwen? Denk aan Project Kahn, dat een zeswieler maakt van een Defender. En Kahn is niet de enige, ook bedrijven als Hennessey, Bureko en Devel hebben zeswielers in de aanbieding. Zelfs van op basis van de Suzuki Jimmy worden er zeswielers gebouwd. Kortom: met zes wielen ben je helemaal het mannetje.

Ze hebben allemaal een gezamenlijk nadeel: ze zijn heel erg duur. Wat als je wel het mannetje wil zijn, maar niet te veel euro’s hebt? Simpel, ruil ze in voor Roebels en beweeg jezelf richting Rusland. Daar staat voor een (omgerekend) dikke 7 mille namelijk een zeswieler te wachten op een nieuwe eigenaar. De Niva is niet helemaal origineel meer, zoals je kunt zien. Ook onder de motorkap bleef het niet bij het oude. De originele motor is vervangen door eentje met 150 pk. Dat moet voldoende zijn om de slechte wegen van Rusland te kunnen bedwingen. Het werkt ook allemaal (kennelijk), want de auto heeft namelijk precies 100.000 km gereden. Of dat met de complete conversie is gedaan, weten we niet. Aan die Niva’s licht het niet: die rijden wel door. De advertentie kun je hier bekijken.