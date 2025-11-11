Waarom heeft deze Volkswagen zo’n rare snuit?

De rest ziet er prima uit, maar de neus verpest het een beetje.

Als er één merk is waarbij we geen rare designfratsen hoeven te verwachten, dan is het wel Volkswagen. Zij doen hun uiterste best om de doelgroep niet af te schrikken. Toch zien we nu opeens een Volkswagen met een hele rare neus. Wat is hier aan de hand?

Je had het misschien al geraden, maar deze Volkswagen is dus niet bedoeld voor ons. Je kijkt hier naar de Volkswagen ID. UNYX 08, die bedoeld is voor China. Dit is de productieversie van de ID. Evo die Volkswagen eerder dit jaar liet zien.

Schuin van achteren is het best een strakke bak, al zit er weinig Volkswagen-DNA in. We durven zelfs te zeggen: deze auto ziet er beter uit dan de ID.4 en ID.5. Behalve de neus dan, want de voorkant is toch echt even schrikken. Maar goed, wat wij vinden is verder niet relevant. Als de Chinezen het maar mooi vinden.

De Volkswagen ID. UNYX 08 is een flinke jongen, want deze auto is 5 meter lang. Dat is langer dan een Touareg. De auto heeft een wielbasis van meer dan 3 meter. Toch is het geen zevenzitter: de ID. UNYX 08 heeft gewoon vijf zitplaatsen.

De ID. UNYX 08 wordt verkrijgbaar met één of twee elektromotoren. De instapversie levert al 313 pk, de versie met twee elektromotoren voegt daar nog 190 pk toe. De maximale range is een keurige 700 kilometer, al is dat wel volgens de CLTC-cyclus, die wat optimistischer is dan de WLTP.

Het interieur is nog niet in beeld, omdat de auto nog niet officieel onthuld is. Dit zijn slechts de afbeeldingen die naar buiten zijn gekomen via het Chinese patentbureau. Of we jaloers moeten zijn op de Chinezen? Dat mogen jullie laten weten in de reacties.