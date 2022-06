Kwalificatie Formule 1: Grand Prix van Azerbeidzjan 2022

Wie trotseert de wind en pakt de pole, voor de Grand Prix van Azerbeidzjan?

Na een bij vlagen enerverende maar uiteindelijk vooral ‘interessante’ Grand Prix van Monaco, staat dit weekend de Grand Prix van Azerbeidzjan op het programma. Deze race stond voor het eerst op de kalender in 2016, hoewel deze destijds nog de Grand Prix van Europa genoemd werd. Technisch gezien ligt het olierijke Azerbeidzjan namelijk in Europa, in de altijd bruisende regio waar ook Turkije, Rusland, Armenië en Georgië gelegen zijn.

Eigenlijk is het heel logisch dat er een F1 race is in Azerbeidzjan. Auto’s en olie zijn/waren namelijk onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Ooit was het land goed voor de helft van de olieproductie van…de hele wereld. Dit verklaart ook de fraaie pandjes die je ziet naast het circuit. Rond de vorige eeuwwissel lieten veel ‘nieuwe rijken’ er een huis bouwen naar de wetten van de destijds populaire Jugendstil.

Vervolgens kwamen de commies echter binnenvallen en pas in 1991 vertrokken die weer. Sindsdien is Azerbeidzjan een modern land geworden met een ouderwetse trias politica. Met dien verstande dat de oppositie binnen deze scheiding van machten precies nul zetels heeft. Al met al geen wonder dus dat Bernie Ecclestone wel gecharmeerd was van een race in het land.

Een interessant land dus, maar waar wij blasé fans natuurlijk vooral ook interesse in hebben: vaak ook een interessante race. Vorig jaar won Perez en ook dit weekend is hij in alle sessies tot op heden sneller geweest dan Verstappen. Vooral Leclerc lijkt de belangrijkste tegenstander van de Mexicaan om zijn tweede zege op rij te scoren. Maar, is dat ook het verhaal van de kwalificatie?

Q1

Na een korte vertraging die ons de kans geeft even de start van Le Mans te kijken, trappen Norris, Alonso en Ocon de sessie af met de eerste snelle rondjes. Ocon is de snelste van de drie en blijkt een goed rondje gereden te hebben. Iedereen behalve de Red Bulls en Ferrari’s is langzamer. De Red Bulls pakken P1 en P2, maar voor het eerst dit weekend is Verstappen daarbij de snelste. Mogelijk werd hij geholpen door een klein slipstreampje van zijn teammaat.

Russell is echter niet onder de indruk van de rijstijl van onze held en zegt dat deze erratic aan het rijden is. De Brit heeft eerst een langzaam rondje gereden en gaat pas in zijn tweede volledige ronde voor een tijd. Hij komt daarmee aanvankelijk tot P4, maar dat heeft ook te maken met het feit dat Sainz een flink gat heeft laten vallen tot de top-3.

De softs zijn op dit circuit zowaar goed voor meer dan één snel rondje. Bij de tweede rondjes zijn de Ferrari’s allebei sneller. Leclerc gaat kortstondig naar P1 en Sainz naar P3. Maar wat Ferrari kan, kan Red Bull beter. Perez gaat naar P1, Verstappen is daarna nog elf duizendsten sneller.

Vervolgens krijgen we de min of meer verwachte rode vlag. Terwijl eerder Vettel al even doorgeschoten is in een remzone maar zonder schade zijn weg kon vervolgen, hangt Stroll zijn Aston in de muur. Dat wil zeggen, de Canadees heeft met de neus de boarding geraakt, maar ook hij lijkt hier aanvankelijk mee weg te komen. Echter, even later botst Stroll gewoon nog een keer tegen de muur aan. Nu is het einde verhaal, een vleugel midden op het circuit en een rode vlag.

Dat is slecht nieuws voor Stroll, maar ook voor geweldige vent Bottas. De winnaar van 2019 staat namelijk in de gevarenzone en heeft nu nog 2:30 minuten om daar uit te komen. Met een rondje van 1:42.722 als je Verstappen heet, wordt dat een lastig verhaal. Het is namelijk spitsuur in de pit. Eigenlijk simpelweg door te voorkomen dat de laatste vijf tot een goed snel rondje kan komen, kan iedereen Q2 zeker stellen.

Meerdere coureurs komen zowaar toch op tijd over de meet om nog een rondje te doen. Maar dit ziet er meer uit als een race dan een kwalificatie. Dit kan nooit werken voor BOT zou je zeggen. Maar dat doet het wel. Op een of andere manier wringt Bottas er de dikke tiende uit die hij nodig heeft. Wat een geweldige vent is het ook. Magnussen is het kind van de rekening. Zo zijn de eerste afvallers een beetje de mensen die we daar vorig jaar vaak gezien hebben: de Hazen, de Williamsen en Stroll.

De afvallers: Magnussen – Albon – Latifi – Stroll – Schumacher

Q2

Albon maakt zich boos dat Alonso in zijn ogen spelletjes heeft gespeeld. Maar Q2 begint alweer. De Red Bulls maken hun intenties duidelijk door als eerste bij het stoplicht aan het eind van de pitstraat te staan. Perez is de eerste op de baan en heeft Verstappen potentieel dus wederom in zijn slipstream op het rechte stuk. Perez zet de beste eerste sector neer, Verstappen de beste tweede sector. Beiden rijden uiteindelijk een 1:44.2, maar MV1 is 31 duizendsten sneller. Het is close tussen de bullies, zoveel is duidelijk.

De rode brigade wacht even met de eerste pogingen en is daarbij…sneller dan Red Bull. Sainz gaat naar een 1:42.0, Leclerc naar een 1:42.1. De F1-75 stuitert alle kanten op, maar is wel snel. In de herhaling zien we dat Leclerc zelfs nog een klein ‘momentje’ had, dus er zit nog meer in het vat. Gasly is momenteel best of the rest, maar de podiumman van vorig jaar is een seconde langzamer dan Sainz.

Vettel, die vorig jaar eveneens op het podium stond samen met Gasly, was ook weer lekker bezig. Maar de Duitser doet nu een Stroll en prikt zijn neus eveneens in de boarding. De Aston Martin blijkt de neus van een goede bokser te hebben, want ook Vettel kan hierna door. Voorlopig staat de Duitser nog in de top-10. De Red Bulls hebben het een paar rondjes rustig aan gedaan en Perez breekt daarna als eerste de 1:42 grens. MV1 verbetert zich niet.

Maar het gaat om de vijf volgende afvallers. Ricciardo lijkt zich weer stuk te bijten op de top-10. Maar ook Hamilton heeft het zwaar. De zevenvoudig kampioen staat elfde en klaagt op de radio. Dit sorteert voor de verandering resultaat, want even later zien we Russell zich opzichtig opwerpen als een luchtbeuker voor zijn ervaren teammaat. Die haalt daarmee een P6 binnen.

Bij McLaren blijkt dit keer niet alleen Ricciardo de bok, maar ook Norris. Hij mist Q3 met 22 duizendsten van een seconde. In de herhaling zien we dat Hamilton iets te slim wilde zijn en een tow wilde stelen van Norris. Die wilde daar aangespoord door zijn team echter niks van weten. De FIA gaat onderzoeken of dit door de beugel kon van HAM. Voor nu blijven naast de McLarens ook de twee Alfa’s en Ocon steken. De heldendaad van Bottas in Q1 ten spijt, lijkt noch de Fin noch Alfa Romeo echt de snelheid te hebben dit weekend.

De afvallers: Norris – Ricciardo – Ocon – Zhou – Bottas

Q3

Sluwe oude vos Alonso is nu de eerste bij het stoplicht. De Spanjaard heeft het toch weer tot Q3 geschopt. De andere Spanjaard in het veld is degene die van de toppers het eerste snelle rondje neer gaat zetten. Slechts 330 kilometer per uur haalt Carlos op het rechte stuk. De Fezza is duidelijk afgesteld op downforce. Sainz gaat naar een 1:41.8. Leclerc doet dat ook, maar is ietsje langzamer. Dan komen de Bullies.

Perez gaat naar een 1:41.9 en doet het dus niet op het moment supreme. Moet MV1 het dan weer doen? Eigenlijk wel, maar de Nederlander sluit voorlopig net als in Monaco aan als vierde. In de herhaling zien we dat Perez een dom foutje maakte, terwijl Verstappen drie tienden heeft laten liggen in de eerste sector. Beiden zouden dus nog beter moeten kunnen. Vier coureurs met een kans dus, op naar de tweede pogingen.

Verstappen is de eerste op de baan en vraagt zich af waarom. Kennelijk was er een klein probleempje bij de auto van Perez. Sainz gooit ‘m al snel weg, terwijl Leclerc sneller is in sector 1. Verstappen rijdt een persoonlijke beste tijd in sector 1. Maar Leclerc gaat als een Monegaskisch beest door de straten. Hij rijdt een 1:41.3! Verstappen heeft daar geen antwoord op, maar gaat wel naar P2. Dan is het laatste woord nog aan Perez. Met twee groene sectoren lijkt het niet voldoende voor pole, maar de laatste sector is de sector van Red Bull…

Het is spannend tot de meet, maar het is inderdaad niet genoeg voor de Mexicaan. Wel staat hij andermaal voor Max, dus in het kwalificatieduel komt hij langzaam maar zeker in de buurt.

Zoals wel vaker zal het dus morgen moeten gebeuren voor Red Bull. De combinatie Ferrari en Leclerc is op zaterdag bijna niet de kraken. Op zondag is dat gelukkig njet zelden anders en zit het dichter bij elkaar.

Achter de top-4 is Russell weer best of the rest, voor Gasly, Hamilton, Tsunoda, Vettel en Alonso. Is het al morgen?

F1 kwalificatie Azerbeidzjan 2022: De volledige uitslag