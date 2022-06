Yes, nog meer Kamphues, Mol, Plooij en Doornbos op TV

Het team van Ziggo is ervan overtuigd dat formaat ertoe doet en geeft je nog meer Kamphues, Mol, Doornbos en Plooij.

Er is goed nieuws voor Rob Kamphues en de zijnen deze week. Ziggo heeft namelijk besloten de F1 content op hun kanaal nog verder uit te breiden. Na een succesvolle test tijdens de Grand Prix van Monaco, wordt Race Cafe XXL nu een vast dingetje op het kanaal. Naar verluidt is er de afgelopen weken veel feedback binnengekomen bij Ziggo dat extra lengte wel degelijk op prijs gesteld wordt.

XXL

Voor de race in het Prinsdom was er een speciaal ingelast extra uurtje voorbeschouwing. Men noemde dit Ziggo Sport Race Café XXL. Hoewel Ziggo dit jaar zoals bekend de unieke positie die het had als Nederlandse rechtenhouder van de sport verloren heeft, wil de zender zich blijven profileren als het aangewezen adres voor de TV kijkende racefan. Vanwege belachelijk succces, is nu besloten dat Race Café XXL een blijvertje wordt.

Ruud ter Weijden

Zo zal je dus ook bij komende races extra kunnen genieten van Rob Kamphues, Jack Plooij, Olav Mol en Robert Doornbos. Het doet een beetje denken aan vroeger, toen de voorbeschouwing met Ruud ter Weijden steevast twee uur voor de race begon. Filmpjes van Allard Kalff en Olav Mol erbij voorzien van kekke beats. Expert commentaar van Mike Hezemans en Patrick of Duncan Huisman erbij, beter werd het niet. Nu gaan die tijden dus herleven, soort van. En na de race kan je uiteraard nog altijd een scherpe nabeschouwing verwachten.

Morgen al de eerste (tweede)

Morgen begint het feest al met de tweede uitzending van Race Café XXL, die begint om 12:00 uur. Mocht je het gemist hebben in het artikel van @willeme: de race begint namelijk morgen al om 13:00 uur. Even iets om op te letten dus. Kijken dan maar, of pak jij liever zoveel mogelijk mee van Le Mans? Laat het weten, in de comments!