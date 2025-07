Dit is officieel de snelst accelererende auto ter wereld!

De grenzen van de natuurwetten zijn nog steeds niet bereikt.

Het is slaat helemaal nergens op om een auto sneller dan 2 seconden van 0 naar 100 km/u te laten accelereren. Dat is niet eens meer leuk. Toch kunnen hypercarfabrikanten het niet laten. We naderen de grenzen van de natuurwetten, maar toch heeft Rimac weer een nieuw record weten te vestigen.

Rimac is met de nieuwe Nevera R naar het testcircuit van Papenburg gegaan en heeft daar alle records verbroken. Het is nu officieel de snelst accelererende straatauto ter wereld, met een 0-100-tijd van 1,72 seconden. Dat is echt krankzinnig snel. Ter vergelijking: een Bugatti Chiron doet 2,4 seconden over de sprint naar de 100 km/u.

Dit is niet de enige recordtijd die de Rimac genoteerd heeft. De auto deed ook 0-200 in 3,95 seconden, 0-300 in 7,89 seconden en 0-400 in 17,35 seconden. Snel weer tot stilstand komen kan ook: in slechts 25,79 seconden kan de auto de 400 km/u aantikken én weer tot stilstand komen.

Qua topsnelheid is de Rimac Nevera R niet de snelste auto ooit, maar wel de snelste EV. De auto noteerde een topsnelheid van 431,45 km/u. Om dit alles te bereiken heeft de Nevera R 2.136 pk. Aerodynamische aanpassingen zorgen voor 15% extra downforce ten opzichte van de normale Nevera.

Als je graag in 1,72 seconden van 0 naar 100 km/u wil sprinten, dan mag je €2,3 miljoen overmaken naar Rimac. Er worden slechts 40 exemplaren gebouwd. Normaal zouden we zeggen ‘wees er snel bij’, maar elektrische hypercars lopen niet zo hard. Wie weet bestelt Perridon er eentje, want die verzamelt naast Bugatti’s tegenwoordig ook Rimac’s.