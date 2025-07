Vergeet de MC20, dit is de Maserati MCPura

De Maserati MCPura is nieuwe Italiaanse wijn in oude zakken.

In de aanloop naar Goodwood kondigde Maserati een “nieuw MC-hoofdstuk” aan. Gaat Maserati zichzelf soms opnieuw uitvinden, zoals Jaguar heeft gedaan? Daar waren sommige mensen in de reacties bang voor, maar vrees niet: Maserati blijft voorlopig hetzelfde. Misschien wel iets teveel hetzelfde…

De Maserati MCPura – zoals de nieuwkomer heet – komt ons namelijk héél bekend voor. Het is dan ook een facelift van de MC20, waarbij de marketingafdeling in al hun wijsheid heeft besloten dat de auto een nieuwe naam nodig heeft. Een beetje zoals de facelift van de DB9 opeens Virage ging heten.

Met een nieuwe naam verwacht je op z’n minst een grondige facelift, maar dat is het zeker niet. Zo zijn de koplampen en achterlichten gewoon ongewijzigd gebleven. De verschillen moet je zoeken in de voor- en achterbumper. Die zijn iets anders vormgegeven, maar dat zie je eigenlijk pas als je de MC20 en de MCPura naast elkaar zet.

Het interieur is ook een gevalletje ‘zoek de verschillen’. Uit het persbericht blijkt dat het stuur nu afgeplat is en dat er meer alcantara is gebruikt. Optioneel kun je nu ook lampjes op je stuur krijgen die aangeven wanneer je moet schakelen. Deze feature is overgenomen van de GT2 Stradale.

Dan zullen we nog even opsommen wat er veranderd is aan de aandrijflijn: niks. De Nettuno V6 levert nog precies net zoveel power, namelijk 630 pk en 730 Nm. Daarmee tik je in 2,9 seconden de 100 km/u aan en kun je blijven planken tot 320 km/u. Op zich prima, de pk-wedloop slaat toch nergens op.

Al met al hebben we het gevoel dat er weinig budget was voor deze facelift. De naam is nog de meest schokkende wijziging. Verder zien we eigenlijk geen enkele reden om de bestelling van je Maserati MC20 te annuleren. Om op een positieve noot te eindigen: ze hebben de MC20 in ieder geval niet verpest. Het is gewoon nog steeds een hele geile bak.