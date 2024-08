Rimac kondigt radicaal nieuwe auto aan

De vraag is wat Rimac precies van plan is met het woordje Radical.

Radicaal met een hoofdletter. Zo omschrijft het Kroatische Rimac dit nieuwe model. Het is het tweede model van het merk en de onthulling staat gepland voor later deze maand.

Onduidelijk is of dit inderdaad een compleet nieuwe auto is, of dat we hier gewoon te maken hebben met een ordinaire teaser van een gepeperde versie van de Nevera. Vooralsnog tasten we in het duister.

Rimac heeft met de Nevera een ontzettend brute elektrische hypercar neergezet. Ondanks alle bloed, zweet en tranen is de auto geen enorme hit. De vraag naar elektrische supercars is er op dit moment eigenlijk niet. Luxe auto’s kelderen hard in waarde en een hypercar is natuurlijk van een andere categorie. Hoe vaak ben jij een Rimac Nevera of een Pininfarina Battista tegen het lijf gelopen? Precies. Misschien die ene Nederlandse dan.

Monterey Car Week

Op 24 augustus presenteert Rimac iets dat met de naam Radical te maken heeft. De onthulling is tijdens Monterey Car Week. Eén van de grootste auto evenementen is deze week aan de gang en je kunt spectaculaire onthullingen verwachten. Aangezien de autoshow van Genève helemaal dood is moeten autofabrikanten andere podia vinden om de wereld kennis te laten maken met de nieuwste producten. Monterey is daar perfect voor, genoeg mensen met diepe zakken zijn op dit autofeestje aanwezig. Lamborghini onthulde er bijvoorbeeld in het verleden de nieuwe Countach.

Aankondiging op sociale media

Via Instagram heeft Rimac bekendgemaakt dat we iets kunnen verwachten me het woordje Radical. Het merk wil echter niets loslaten, afgezien van een vage foto als enige hint. Ja, daar kunnen we geen chocola van maken.

De Nevera was niet het succes waar Rimac op gehoopt had. Gaat deze radicale nieuwe auto daar wel voor zorgen? We gaan het binnenkort meemaken, op de 24ste van deze maand!