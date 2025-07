De ultieme McLaren-supercar met drie stoelen komt NIET van McLaren

Een eerbetoon aan de McLaren F1 GTR Le Mans-winnaar

Eerbetonen doen het goed in de supercarmarkt. De kopers hebben daardoor een speciaal verhaal bij hun nieuwe speeltje dat ook nog eens tot de verbeelding spreekt. Vertel bijvoorbeeld het verhaal van de F1 GTR die in ’95 de 24 Uur van Le Mans won. Als je daaraan kunt toevoegen dat jouw nieuwe auto er een link mee heeft, dan wordt iedereen op de golfbaan meteen zwaar jaloers, nietwaar?

Toekomstige eigenaren van de Lanzante 95-59 kunnen gaan pochen met dit feitje. In maart van dit jaar werd de supercar aangekondigd en kortgeleden kwamen daar wat prikkelende detailfoto’s bij. Nu is-ie helemaal onthuld op Goodwood. Lanzante bouwt een eerbetoon aan de Le Mans-winnaar, omdat het bedrijf de leider was van het raceteam. De naam verwijst dan ook naar het laatste deel van het jaartal en het racenummer van de winnende McLaren.

Lanzante 95-59 is een omgebouwde McLaren

Het Britse bedrijf leende bij de vrienden van McLaren ”een platform” met de bekende 4,0-liter V8-twinturbo en ging aan de slag. Het resultaat is een lichtgewicht supercar met de iconische driezitsopstelling waarbij de bestuurder in het midden zit, zoals de F1 ook had (en straks ook Bentleys hebben). Veelal dankzij koolstofvezel weegt de 95-59 precies 1.270 kilo. Bestel de Lanzante met een speciaal LM30-dieetpakket (denk aan gesmede aluminium velgen, Inconel uitlaatspruitstukken en wat titanium) en de supercar weegt 20 kilo minder.

Achter de carbon monocoque zit de V8 verstopt. Het blok is getuned naar 861 pk en 880 Nm, waarmee de Lanzante de auto is met de krachtigste M840T van allemaal. Voor de beeldvorming: in de Senna GTR LM-circuitauto produceert zo’n zelfde krachtbron 845 pk. Al het vermogen en koppel worden verwerkt door een zeventraps SSG-transmissie.

De koolstofvezel carrosserie is uitgevoerd in de kleur Ueno Grey, precies dezelfde tint als de Le Mans-winnaar in 1995 droeg. De vorm is nog duidelijk McLaren, maar dan op steroïde. Achterop zit bijvoorbeeld een zwevende actieve achtervleugel en de diffuser is heel boos.

Geen circuitmonster

Lanzante wil één ding duidelijk maken bij de 95-59: dit is geen volbloed racer. Alles staat bij dit project in het teken van de bestuurder. De focus lag op gebruiksgemak, vertelt het bedrijf. Daarom moet je er ook comfortabel mee kunnen cruisen en is er plek voor wat bagage. Er zitten meerdere tassen in onder de voorklep. Ga een langere rit afleggen, dan hoeft niet telkens te tanken dankzij een 75-liter benzinetank.

Wat kost de Lanzante 95-59?

Het bedrijf heeft puik werk afgeleverd en wil daar natuurlijk voor beloond worden. Het idee is om er 59 exemplaren van te bouwen. Ze gaan per stuk voor 1,02 miljoen Britse pond exclusief belastingen. Zeg maar 1,2 miljoen euro zonder donatie aan de staatskas.