Mercedes teast de AMG GT 73

Met deze auto heb je Brabus niet meer nodig.

Een paar jaar geleden waren de modelaanduidingen van AMG heel simpel. Je had de 63 modellen met een V8 en de 65-modellen met een V12. Dat was het. Recentelijk heeft AMG dit aanbod flink uitgebreid naar onderen, met de 35 AMG, 43 AMG, 45 AMG en 53 AMG. Binnenkort komt er echter een nieuwe benaming bij bóven de 63 en 65, namelijk 73 AMG. Hoewel terug van weggeweest misschien een betere omschrijving is.

De auto die dit label mag dragen is de vierdeurs AMG GT. Het achterwerk kunnen we alvast op de beelden zien. In een afsluitende video voor het jaar 2019 toont AMG namelijk alvast een voorproefje voor 2020. Hoewel de achterkant voor de vorm is ingepakt zal het design nauwelijks afwijken van de AMG 63.

De interessante verschillen moeten we onderhuids zoeken. De Mercedes-AMG GT 73 4-door, om even volledig te zijn, krijgt namelijk naar verwachting de beschikking over maar liefst 800 pk. Tot op heden moest je toch echt bij Brabus langs om dergelijke vermogens uit je AMG GT te halen. De 800 pk’s worden geproduceerd door de bekende twin turbo V8, die nu ook wordt bijgestaan door een elektromotor. In het videofragment laat de V8 echter niet van zich horen, want de auto klinkt daarin als een invalidenwagentje. Dat is toch even wennen bij een AMG.

De elektromotor zorgt in ieder geval wel voor stevige boost in het vermogen. Met alleen de V8 levert de 63 S namelijk ‘maar’ 639 pk. In S-loze uitvoering levert de AMG 585 pk. Genoeg keus dus voor de liefhebbers van een snelle vierdeurscoupé van AMG.

Met de 73 AMG kan het de Panamera Turbo S E-hybrid nog knap lastig gaan maken. Deze Panamera beschikt evenals de AMG over een V8 en een elektromotor. In de Porsche levert dit echter niet meer dan 680 pk op. Dit geeft aan dat 800 pk gewoon echt heel veel vermogen is, zelfs voor een hybride. Op welk moment in 2020 we de AMG 73 precies kunnen verwachten is nog niet bekend gemaakt. Of er nog meer modellen komen met het 73-label is ook nog niet bekend. Wel weten we dat de namen G 73, GLS 73 en S 73 alvast geregistreerd zijn door Mercedes.