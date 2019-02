Officieel: alles over de nieuwe Peugeot 208

Auto's in het B-segment, maak je borst maar nat.

Na een periode van lekken en teasers is het dan eindelijk zover. In de week voor de Autosalon van Genève heeft Peugeot het doek getrokken van de nieuwe 208. Voor de Franse autofabrikant breekt een spannende periode aan, want deze hatchback is misschien wel het belangrijkste model voor het merk in de afgelopen jaren. De 208 komt met een conventionele verbrandingsmotor én als elektrische auto op de markt.

De nieuwe Peugeot 208 staat op het EMP2-platform. Zoals beschreven geeft dit platform kansen voor alle bekende aandrijflijnen. Peugeot vat de nieuwe 208 samen in een paar zinnen. Zo weegt de hatchback 30 kg minder in vergelijking met zijn voorganger, is de aerodynamica verbeterd voor een gunstiger verbruik en is er kritisch gekeken naar de aandrijflijn.

De 208 komt, in het geval van benzinemotoren, voorlopig enkel met 1.2 liter driepitters. Het gaat hier om de PureTech 75 S&S BVM5, PureTech 100 S&S BVM6/EAT8 en de PureTech 130 S&S EAT8. Die laatste benaming staat niet voor een hongerige maag, maar voor de automatische versnellingsbak met 8 verzetten van Peugeot. Er is één diesel, een 1.5 BlueHDi 100 S&S BVM6.

De e-208 beschikt over een 50 kWh accu, gekoppeld aan een elektromotor met 136 pk en 260 Nm koppel. Peugeot zegt te garanderen dat de accu acht jaar of 160.000 kilometer ten minste 70 procent van zijn capaciteit kan leveren. De actieradius van de elektrische 208 komt uit op 340 kilometer. Ondanks het feit dat het hier om een elektrische aandrijflijn gaat, komt Peugeot niet met Tesla-achtige sprinttijden voor de e-208. De hatchback doet 0-100 in 8,1 seconden met de Sport-modus.

De Fransen laten weten dat de elektrische auto qua hoofd- en bagageruimte identiek is aan de varianten met een verbrandingsmotor, omdat de batterijen onder de vloer zijn geplaatst. Met 11 kW drie-fase laden is de e-208 in 5 uur en 15 minuten volledig opgeladen. Gebruik maken van laders tot 100 kW maakt mogelijk dat de accu van de e-208 in een halfuur voor 80 procent kan worden opgeladen.

Het interieur bestaat uit het inmiddels welbekende i-Cockpit. Het infotainmentscherm in het midden is 5-, 7- of 10-inch groot. Dit is afhankelijk welke opties je kiest bij het samenstellen van de nieuwe 208.

De nieuwe 208 staat in de herfst van 2019 bij de dealer. In Genève kunnen we de Franse hatchback voor het eerst van dichtbij bekijken.