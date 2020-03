Dit is waar de politie straks in gaat rijden

Het zijn niet per se de meest flitsende wagens. Naast de zwaailichten op het dak, dan.

Toyota en Renault gaan nieuwe auto’s leveren voor de politie. De Franse autobouwer bracht haar nieuws eerder, dus beginnen we met de Renault Master. De politie gaat hier 27 stuks van kopen, die bedoeld zijn voor mobiele kantoren tijdens verkeerscontroles. De eerste hebben ze vorige maand al geleverd, de rest komt nog.

En wat krijg je nou bij deze ‘meesterlijke’ Renault? Een 170 pk-dieselmotor met een automaat. Leuk voor in de zomer: de politie-Renault krijgt een uitschuifbare zonnewering. Dan val je tenminste niet op als je met je busje op de camping staat. Deze uitvoering is sinds afgelopen september te koop en heeft onder meer een verchroomde grille en C-vormige LED-dagrijverlichting. De Renault Master kost vanaf 23.390 euro, exclusief BTW en BPM.

De iets stoerdere, nieuwe auto’s zijn de terreinwagens van Toyota. Dat zie je al aan de persfoto’s: waar de Renault met stickers van de politie in een loods is gefotografeerd, hebben ze de Toyota op een duin gefotografeerd. Beter gezegd, Toyota’s. De politie gaat namelijk twee modellen aanschaffen, namelijk de Hilux en de Land Cruiser.

Hoeveel Toyota’s de politie aan gaat schaffen, is niet bekend. Wél wat ze er mee gaan doen. De terreinwagens gaan namelijk in kust- en natuurgebieden rijden, waar het terrein onverhard is. Daar wil je natuurlijk liever niet met je B Klasse zijn. Volgens de testen van de Nationale Politie kwamen de twee Toyota’s het op dergelijke terrein het best uit de bus, daarom dat ze worden aangeschaft. Het gaat om precies te zijn over de Toyota Hilux Dubbele Cabine 2.4 D-4D 4WD Professional en de Toyota Land Cruiser 2.8 D-4D Professional. Professionele wagens, dus.

De politie is niet de eerste rijksdienst die dit jaar nieuwe Toyota’s aanschaft. Eerder dit jaar kocht Rijkswaterstaat Hiluxen. Daarnaast hebben mannen in blauw ervaring met Toyota’s. Het is nou maar hopen dat ze er deze keer niet mee gaan zwemmen.

Dank aan Koos voor de tip!