Oeps, politie krijgt te maken met hoog water

Deze Land Cruiser kan afgeschreven worden.

De auto is vanmiddag vastgeraakt op een zandplaat voor de kust van Renesse. De oorzaak was een hulpactie van de politie, die rond rond 15.00 uur vanmiddag een persoon probeerde te helpen. De betreffende man/vrouw zat vast op een zandplaat, ter hoogte van strandpaviljoen Zuid Zuid West in Renesse.

De politie-eenheid op het strand werd verrast door het snel opkomende water (je zou denken dat ze hier ervaring mee hebben, maar goed). De agent moest samen met de voetganger noodgedwongen terug naar het strand zwemmen en de Toyota achter laten. Nadat het laag water was geworden heeft de KNRM (Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij) pas vanavond rond 21:00 uur het voertuig losgetrokken. Het politievoertuig is niet meer bruikbaar.

Tja, dit soort dingen gebeuren blijkbaar vaker.