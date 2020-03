Gaat de eerste Formule 1-race in Vietnam China achterna?

Dit zou zomaar eens het jaar van de af- en uitstel kunnen zijn. Het Autosalon van Genève, de klassieke autobeurs Techno Classica, de Formule 1-race in China… Nu blijkt ook nog eens de GP van Vietnam in gevaar te zijn.

Stel je voor, je hebt als organisatie jarenlang gelobbyd bij de politiek en FIA om een F1-race in Hanoi, Vietnam te krijgen. Na jaren van onderhandelen is het dan eindelijk gelukt. Je staat te springen van enthousiasme. Tot je bijna anderhalf jaar later het hele feest moet afblazen vanwege een pandemie.

Het lijkt er op dat dit staat te gebeuren. Dit heeft – uiteraard – te maken met het nieuwe coronavirus. De F1-organisatie heeft zelf nog niks laten horen, maar een paar keuzes van de overheid laten weinig kans meer over. Zo schrijven Motorsportweek en de BBC dat mensen uit onder meer Italië en het Verenigd Koninkrijk niet meer zomaar naar Vietnam mogen reizen.

Om precies te zijn, mensen die in de afgelopen veertien dagen in Italië zijn geweest, mogen Vietnam niet meer in. Denk aan AlphaTauri en Ferrari. Britten mogen alleen het land in als ze een visum hebben via een door de overheid goedgekeurde reisorganisatie. Dus ook voor teams als McLaren en Williams is het niet meer zo eenvoudig om het land binnen te komen.

Dus ja, wat doe je dan als organisatie? Het schijnt dat F1-baas Chase Carey nu in Vietnam is, om het een en ander te onderhandelen. Tegelijkertijd heeft directeur Ross Brawn eerder aangegeven dat een race alleen doorgaat als alle teams erbij kunnen zijn. Het wel of niet doorgaan van de race is dus volledig afhankelijk van de Vietnamese autoriteiten.

Mogelijk zijn die Vietnamese autoriteiten niet al te welwillend tegenover de F1-bazen. De geaccrediteerde F1-fotograaf Paren Raval laat namelijk op Twitter een chatgesprek zien, wat volgens de fotograaf via de F1-website is gevoerd. Hierin staat dat de race ‘tijdelijk is uitgesteld’, maar dat dit pas op zondag wordt gecommuniceerd. We zullen dus nog een paar dagen moeten wachten op officieel bericht, als dit klopt.

Als de race inderdaad wordt uitgesteld, heeft dit een paar opvallende consequenties. Als we kijken naar de F1-kalender, zien we bijvoorbeeld dat er dan tussen de GP van Bahrein op 22 maart en de GP van Nederland op 3 mei, geen race is. Die van China is immers ook afgelast uitgesteld. Daarmee is deze ‘voorjaarsvakantie’ langer dan het zomerreces. Een ander gevolg? Fans kunnen anderhalve maand geen enkele F1-race ter plekke bekijken. Bij de GP van Bahrein zal de tribune immers leeg blijven.

Het is uiteindelijk ook maar de vraag wanneer ze allebei de races in gaan halen. Natuurlijk zijn er een paar gaten in de kalender, maar dan moet je de autoriteiten ook maar zo ver zien te krijgen om er dan iets te mogen inplannen. Dit seizoen zou daardoor een stuk minder races kunnen hebben als eerder werd gedacht…