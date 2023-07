Diablo restomod is om je vingers bij af te likken

De Lamborghini Diablo herleeft dankzij Eccentrica die hun ‘restomod’ versie ervan presenteren.

Restomodden is een welbekend fenomeen. Pak een klassieker, poets ‘m op en stop hem vol met moderne onderdelen zodat je wél de lusten (vooral qua looks) en niet de lasten van een klassieke auto hebt. Meestal denk je dan aan een oude Amerikaan met de motor of motoronderdelen van een moderne derivaat, een eerste generatie Mustang met de motor van een nieuwe of iets dergelijks.

Eccentrica Lamborghini Diablo

De aanpak van de restomod van vandaag is min of meer hetzelfde, maar de uitvoering is ietsje anders. Wat wel blijft: de klassieke looks van een icoon. En wat voor icoon. De Lamborghini Diablo.

De Diablo kwam uit in 1990 als de opvolger van de Countach. Eigenlijk is de stelregel van een Lamborghini dat welke je als poster op je muur had hangen, afhangt van wanneer je geboren bent. Ben jij een 90s kid, of een product van de late jaren ’80, dan was dat hoogstwaarschijnlijk een Diablo-poster. Ook al kon je aan alles zien dat hetzelfde merk als de Countach erachter zat, de Diablo deed alles toch weer wat anders met in 1990 het toppen van Lamborghini’s kunnen.

Tijdsgeest

De toppen van je kunnen veranderen echter. Neem de recent gepresenteerde Lamborghini Revuelto met 1.015 pk. Dat is 33 jaar na dato het dubbele van de originele Diablo die het met 490 of 530 pk deed, afhankelijk van de uitvoering. Om nog maar te zwijgen over alle elektronisch aangestuurde dingen, de nieuwste high tech lichtgewicht materialen en vele overige kennis van nu. Wat kun je verbeteren aan de originele Diablo om het oude concept naar het nu te brengen? Dat is de visie van Eccentrica, een startup die nu hun eerste auto presenteert.

Eccentrica

Eccentrica is dus een nieuwe ster aan het firmament. Het is een uniek debuut voor San Marino als automerk, want daar komt de oprichter Emanuel Colombini vandaan. Colombini is een investeerder met zijn eigen investeringsfirma, maar zijn passie ligt bij Lamborghini. Niet alleen heeft hij bijzondere Lamborghini’s in zijn verzameling, ook racet hij in de Super Trofeo-serie.

De visie voor Eccentrica is eigenlijk die van elk persoon met sentiment voor de Diablo. Het zien van een Diablo als jonge autofanaat in de dop heeft impact op je en Colombini was dan ook op slag verliefd. Na het mogen besturen van een Diablo GT ontstond de wens om de kennis van nu toe te passen op een originele Diablo en dat deed Eccentrica. Letterlijk, want de basis voor hun restomod-Diablo is een originele Diablo.

De specs zijn dan ook nauwelijks een grote upgrade te noemen, qua motor althans. De originele 5.7 V12 is van de grond af aan opnieuw opgebouwd met modernere, lichtgewicht onderdelen. In plaats van 490 of 530 pk levert deze nu 550 pk, maar kan met dank aan moderne technologie lichter en steviger zijn.

Datzelfde geldt eigenlijk voor de rest van de auto. De carrosserie is uit hetzelfde hout gesneden als de Diablo, maar alles wat je ziet aan plaatwerk is hagelnieuw en maakt gebruikt van koolstofvezel en andere moderne composieten. Het enige dat bleef van de originele Diablo die als donorauto gebruikt werd is de voorruit.

Eén leuk detail is de klapkoplampen, die je op een moderne Diablo eigenlijk wel móét hebben. Lamborghini liet ze bijvoorbeeld achterwege op de Countach LPI 800-4. Eccentrica heeft hun Diablo voorzien van omgedraaide klapkoplampen. De klep gaat naar beneden in plaats van naar boven, zoals een Jaguar XJ220 zeg maar. Het resultaat is dat je een perfecte mix hebt van de vroege Diablo met klapkoplampen en de late Diablo met Nissan 300ZX-koplampen. Daarover gesproken: de kenner kan ook duidelijk zien dat Eccentrica inspiratie opgedaan heeft van de Diablo GT en GTR, de heftigste versies van de auto. Met name de bumperpartijen, koelsleuven en wielen doen denken aan de GTR.

Ook het interieur is volledig vernieuwd maar trouw aan het origineel in tijdsbeeld. Geen navigatiescherm, maar de digitale schermen die er wél zijn brengen op een retromanier informatie in beeld. Wel bleef de gated handgeschakelde bak wat anno 2023 natuurlijk episch is. En de eenvoud is heerlijk. Niks te veel, niks te weinig.

Even terug naar de motor: ook al is de Eccentrica Diablo dus niet gigantisch veel krachtiger geworden, sneller is ‘ie zeker. Op de sprint, dan, de topsnelheid is met 335 km/u identiek aan zijn origineel. Maar sprinten naar 100 in 3,5 seconden is bijna anderhalve seconden sneller dan zijn origineel. Ook de ophanging, remmerij, banden en alles om de boel in toom te houden is herzien.

Partners

Daarover gesproken: Eccentrica wist een hoop partners te strikken voor dit project. De distributie en marketing wordt gedaan door BorromeadeSilva, die je kunt kennen van Garage Italia Customs, Automobili Amos (Delta restomod) en Nardone Automotive (928 restomod). De banden zijn van Pirelli, de remmen van Brembo, de stoelen van alcantara (van het Italiaanse bedrijf Alcantara waarnaar het stofje vernoemd is), uitlaten van Capristo en speakers van Marantz. Niet de minste namen.

Niet de minste namen geldt waarschijnlijk ook voor degenen die dit rijkeluisspeeltje in ontvangst mogen nemen. Alhoewel de getoonde Eccentrica Diablo een prototype is, worden er 19 exemplaren gebouwd. Deze komen uit op – hou je vast – 1,2 miljoen euro, exclusief de donorauto. Op zich kan je heden ten dage nog ‘prima’ exemplaren van een Diablo scoren voor nog geen belachelijke prijzen, maar indirect betekent het wel dat je de legendarische originele Diablo zeldzamer maakt. Wel biedt Eccentrica je een wereld aan personalisatie en hun doel is om al die 19 exemplaren uniek van elkaar te maken. Het gaat zo’n 18 maanden kosten om een standaard Diablo te transformeren.

De Eccentrica Diablo is gepresenteerd in Italië, maar zal binnenkort te aanschouwen zijn tijdens Goodwood Festival of Speed. Ook later dit jaar maakt hij zijn Amerikaanse debuut tijdens Monterey Car Week.