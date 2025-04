Liefhebbersauto uit de jaren ’90 is nu een hilarische offroader!

Het leukste is nog: hij gaat nog echt in productie ook!

Officieel moeten we de creatie hierboven omschrijven als ‘restomod‘, maar daarmee doe je de Get Lost: Project Safari veel te weinig eer aan. Bij veel soortgelijke opgeknapte oudjes komen er alleen wat nieuwe materialen kijken. Get Lost begrijpt wel precies wat het concept restomod zo mooi kan maken: de geniale zaken uit het verleden eren door met dezelfde gedachte aan de slag te gaan met de gemoderniseerde auto.

Dat is gelukt met de Project Safari. Deze auto begon zijn leven als Lotus Elise S1. Het lichtgewicht straatautootje uit 1996 is voor de doorgewinterde liefhebber nog wel te herkennen. Get Lost gaat met een Chapman-achtige gedachte aan de slag met de bijna dertig jaar oude Elise.

”We hebben deze auto niet gebouwd om onder een deken van stof te staan. We hebben hem gebouwd om mee te rijden – hard en vaak en waar de weg (of het gebrek daaraan) je ook maar brengt”, schrijft het nieuwe automerk van autofotograaf George Williams (beter bekend als GFWilliams). Zo krijg je een beetje een gevoel voor de werkwijze. Het bedrijf heeft maar één doel: het bouwen van leuke auto’s, zowel om te zien als om in te rijden.

Get Lost: Project Safari

Het eerste project van Williams laat ook meteen zien waartoe het bedrijf in staat is. Na een grondige inspectie van de Elise S1 ging het team aan de slag. Er kwam een op maat gemaakte ophanging waarmee de bodemvrijheid met 100 millimeter is gegroeid. Verder is de vloer verstevigd, staat ie natuurlijk op terreinbanden met steelies eromheen en moeten een sperdifferentieel en een hydraulische handrem zorgen voor een speels karakter.

Het oog wil ook wat en dus timmerde Get Lost ook aan het uiterlijk. Het resulteerde in een gigantische luchthapper boven de hoofdsteunen, zelf ontwikkelde koplampen en een compleet nieuw interieur. Mistlampen mogen op een project als deze uiteraard niet achterwege blijven, net als een reservewiel op de achterkant. De houder voor het achterwiel is prachtig verweven in de achterspoiler. Voor als het nog niet duidelijk was: ik ben fan!

Het nieuwe bedrijfje laat ook weten dat de Elise een nieuwe krachtbron heeft gekregen. Wat voor motor de originele 1.8-liter viercilinder vervangt, is nog niet bekend. Het nieuwe blok zou wel de prestaties en betrouwbaarheid bieden die je in deze auto wilt hebben. Misschien een Honda K20? Ook het gewicht weten we helaas niet, wat toch een behoorlijk belangrijk onderdeel is van een Lotus.

Get Lost-oprichter George Williams doet ook nog een woordje richting de pers. Hij zegt: ”Het idee van een offroad-Elise klinkt misschien belachelijk en dat is precies waarom we ermee aan de slag zijn gegaan. Dat ene, gekke idee gaf ons echte creatieve vrijheid. Er is vanaf het begin nagedacht over elk onderdeel. Het moet er niet alleen mooi uitzien, maar ook iets toevoegen aan het karakter en de capaciteiten van de hele auto.”

Kan ik al een offroad-Elise bestellen?

Bestellen kan wel, maar wanneer je hem krijgt, weten we niet. Get Lost is op dit moment aan het polsen hoeveel vraag er is naar de Project Safari. Geen zorgen: het bedrijf belooft dat de productie later dit jaar begint.

En voor de spotters onder ons: blijf vooral lekker fotograferen! Je ziet dat het kan leiden tot je eigen, moddervette automerk.