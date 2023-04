Max Verstappen noemt George Russell prinses na touché

Max Verstappen gaat nog even los op George Russell na de race en noemt de Brit een prinses.

Max Verstappen is een man die altijd wil winnen. Dat heeft hem ver gebracht in het leven, echter soms lijkt het de Nederlander ook wat in de weg te zitten. Vorig jaar gaf hij een totaal betekenisloze zesde plaats niet op aan teammaat Perez. Deze had hem in Max’ ogen namelijk genaaid in de kwalificatie voor de Grand Prix van Monaco. Iets wat eigenlijk hoogst twijfelachtig is gezien alle omstandigheden. Hoewel er inderdaad onboard beelden bestaan waarop Checo de RB18 in een spin lijkt te dwingen.

Hoewel Max Verstappen ook dit jaar al lang en breed kampioen is, vindt onze landgenoot elke keer weer motivatie om dingen ‘niet gewoon te laten gaan’. In plaats daarvan neemt onze held, net als Michael Jordan, dingen persoonlijk op. Vooral als het allemaal even niet helemaal top gaat. Zoals vanmiddag in de Sprint. Max moest zich namelijk gewonnen geven in de strijd met Leclerc en vooral ook met zijn enige potentiële titelrivaal Perez.

Dat kwam onder andere omdat Max na de start een touché had met George Russell. De Brit at Max in Melbourne ook al de kaas van het brood na de start en deed dat nu weer. Echter, dit keer ook met behulp van een beetje contact. Het zag er redelijk onschuldig uit. Iets dat kan gebeuren na een start. Uiteraard vallen Russell (en Sainz) aan. Liefst gebeurt het allemaal zonder kleerscheuren, maar dat een tikkie in een klein hoekje zit is duidelijk. Russell raakte Max op de flank en pakte zo kortstondig P3 af van onze held.

Verstappen kon later counteren, maar kwam daarna dus niet meer langszij aan Leclerc en Perez. Tijdens de race was er al veel gezeur over de radio, waarbij Max ook gevoerd werd door de cynische opmerkingen van zijn engineer. Na de race was het allemaal nog niet voorbij. Max probeerde Russell aan te spreken met zijn gepatenteerde ‘you have to leave the space’. Maar RUS kwam met excuses en draaide de zaken om. Dus is Max in de verschillende inteviews na de race even losgegaan. Op de tegenwerping dat hij zelf het risico nam de buitenkant van de bocht te trotseren, zegt VER cynisch:

And that’s not allowed because Princess George is sitting there? Max Verstappen, is niet per se heel woke

Ook met de stelling dat Max precies hetzelfde zou doen in de schoenen van Russell, is Max het oneens:

Oh yes, I would have driven him full into his sidepod of course. Really smart, Max Verstappen, bedoelt hier niet wat hij zegt

Waarvan akte. Helaas start Russell morgen buiten de top-10 na een matige kwalificatie. Anders zou dit morgen nog een nieuw staartje kunnen krijgen. Waarvan akte.