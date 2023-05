Drie gloednieuwe Tesla Roadsters gevonden in container!

Er zijn drie nieuwe Tesla Roadsters gevonden die tien jaar lang in een achtergelaten zeecontainer zaten.

We vergeten het vaak, maar de Tesla Roadster was er ook. Tevens heeft Elon Musk een nieuwe aangekondigd, maar dat laat nog even op zich wachten. We moeten het dus nog doen met de oude. Daar zijn er drie van opgedoken en wel in een zeecontainer en gloedjenieuw.

Nieuwe Tesla Roadsters in container

Tegenwoordig maken ze nog best aardige huizen van zeecontainers, maar je kan er ook gewoon nog zooi mee vervoeren, zoals auto´s. Dat was in ieder geval tien jaar geleden het geval toen drie Tesla Roadsters in een container werden gepropt. Iemand heeft ze gevonden en natuurlijk worden ze nu te koop aangeboden.

Het drietal onaangeroerde auto´s staan op dit moment nog in China. Ze hebben tien jaar in een container gestaan en komen het dichtst in het buurt van een nieuwe Tesla Roadster. De algemene staat van de auto´s in onbekend, maar het kan niet goed zijn om tien jaar stil te staan. Maar als het dan zo is, dan is een zeecontainer misschien wel de beste opslagplaats. Droog, veilig en relatief warm. Ideaal om een elektrische auto in op te slaan.

De verkopende partij, Gruber Motor Company, zegt dat de rijconditie van de auto´s nog onderzocht moet worden. Het bedrijf zegt verder dat ze niet weten of de servicepluggen van de batterijen er vóór de verzending eruit zijn gehaald of niet. En nog spannender: of er überhaupt nog leven in de batterijen zit.

Drietal

Het drietal is niet hetzelfde. Elke auto is net iets anders dan de andere, zien we op de korrelige foto’s. Eentje is een oranje in de vorm van een basismodel, de ander is ook oranje alleen is dat een sportversie en de laatste is rood in de sportversie. We zien op de foto’s zelfs nog papieren vloermoeten, zoals een dealer zou doen om de echte te beschermen. Elk van de drie auto’s heeft ongeopende dozen in de kofferbak, vermoedelijk zitten hier de oplaadkabels in.

Volgens de verkoper zijn alle drie de auto’s gekocht door één eigenaar. De auto’s zijn vervolgens verscheept naar China om daar om onduidelijke redenen vergeten te worden.

Ben jij in de markt voor dit opmerkelijke trio? Als er iets kapot is dan zit je bij Gruber wel goed. Zij hebben veel ervaring met het repareren van Tesla’s, dus dat is een zorg minder. Oh ja, Gruber is voornemens de auto’s als set te verkopen en accepteert vanaf nu biedingen.