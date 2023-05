Volkswagen Golf R 333 zet je petje achterstevoren

Hoe meer varianten hoe beter! Volkswagen komt nu met wat vette beelden van de Golf R 333 Limited Edition.

Vroeger was een Volkswagen Golf mijn droomauto. Compact, maar wel met een achterbankje zodat je vrienden mee kunnen naar Hollywood in Rotterdam. Paar dikke velgen eronder en je bent helemaal het mannetje.

Bij mij is het er nooit van gekomen, omdat de Golfies die destijds binnen mijn budget vielen compleet afgetrapt waren. Een Fiat Punto Sport is er toen bij mij gekomen, ook wel een geinige auto vond (en vind) ik zelf. Toch kijk ik nog graag naar de creaties van Volkswagen en nu ook weer.

Golf R 333 Limited Edition

Lekker veel varianten maken, het levert blijkbaar wat op. Andere fabrikanten doen het ook, dus waarom VW niet. De Golf is er uitermate geschrikt voor. Van dieselstokertje tot de dikke Golf R. Nu komt het bedrijf met weer een nieuwe variant. Na de ’20 Years Edition’, komt nu de R 333 Limited Edition.

Op 31 mei wordt de auto officieel gelanceerd. Die aankondiging is gedaan in een video op YouTube. We zien een strak filmpje, waar we de contouren zien van de auto. Tja, een Volkswagen Golf R zoals we die kennen. Maar dan met wat extra frutsels en meer power.

Lekker aangekleed

Wat de prestaties worden, dat is nog gissen. We zien wel een zwarte sticker met ‘333’ langs de zijkant van de auto. Achterstevoren petjesdragers zijn daar gek op. Het is een vermoedelijke verwijzing naar het vermogen van de hot hatch. Niet heel moeilijk te bedenken als je beseft dat de 20 Years Edition ook 333 pk levert. Een toename van 13 pk in vergelijking met een reguliere Golf R.

De zijspiegelkappen zijn zwart en onze ogen vallen op een Akrapovič-uitlaatsysteem. En daar is ondergetekende wél fan van. Zeker met de 19 inch wielen met blauwe remklauwen. Doe mij er maar zo een!

Jammer alleen dat de Golf’jes tegenwoordig zo duur zijn. Een speciale beperkte versie als deze zal niet goedkoop zijn. En waarom zou je niet wachten op de nieuwe gefacelifte auto die in 2024 komt? Hmm toch maar weer het internet afspeuren naar een tweedehandsje en een petje aanschaffen.