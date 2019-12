Dit koddige Fordje gaat gewoon in productie

Mocht de Ka+ niet + genoeg zijn.

Volgend jaar word een bijzonder jaar. Naar alle waarschijnlijkheid is de Ford Ka+ dan niet meer leverbaar in Nederland. De auto was bedoeld voor de Zuid-Amerikaanse markt en andere markten waar men behoefte heeft aan basaal, betrouwbaar en droog transport. Mocht je dan per se zo’n Ford willen, zul je ‘m zelf moeten importeren. Maar als je dan toch bezig bent, doe het dan goed en importeert het Fordje dat je ziet op de foto’s.

Het is namelijk de Shelby F-150 Super Snake. De auto werd eerder dit jaar aangekondigd als ‘concept’ op de SEMA-show in Las Vegas. Nu heeft Shelby American aangekondigd dat de F-150 Super Snake daadwerkelijk verkocht gaat worden. Het betref de variant met de korte wielbasis, kleine cabine én vierwielaandrijving. Een beetje als de GMC Syclone dus.

Qua looks gooit Shelby het ditmaal over een andere boeg. De F-150 Raptor is al een tijdje een soort krachtige offroader om mee te doen aan de Baja 1000 Rally, de Super Snake is meer in de geest van de F-150 SVT Lightning. Dus laag, dikke bumpers, enorme 22″ velgen en brede banden. Het geheel wordt afgemaakt met enorm veel gaaswerk, spoiler en natuurlijk striping. Zowel zwarte dubbele striping over de gehele auto als subtiele rode striping bij de voorste wielkast.

In technisch opzicht is het een redelijk monster, mits je de juiste uitvoering kiest. Onder de enorme kap huist namelijk een 5.0 V8 met 32 kleppen. In standaardvorm levert deze 400 pk. Dat is al meer dan de SVT leverde, maar anno 2019 is 400 pk in een pickup niet echt meer voldoende. De puntenslijper van @Wouter op de redactie levert meer vermogen. De versie met 400 pk kost 86.085 dollar. Wat je wil is de Supercharged, die kost slechts 7.700 dollar meer en levert 781 pk. Deze sprint van 0-96 km/u in slechts 3,45 seconden. Volgens Shelby wordt de auto ook leverbaar buiten de Verenigde Staten. Welke landen dat zijn, zegt Shelby niet, wel dat er van deze Super Snake volgend jaar slechts 250 exemplaren gebouwd gaan worden.

