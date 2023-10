Ford kan niet achterblijven, updatet Mustang Mach-E

Reuring bij de elektrische crossovers en ook Ford voert wat updates door voor de Mustang Mach-E. Maar krijg je er ook SEPP-subsidie op?

Recent kregen we van VAG een groot aantal persberichten dat alles wat zij uitbrengen als MEB-crossover updates krijgt. Dan hebben we het niet over een facelift, maar optimalisatie van het batterijpakket en een scherpere prijs. Zowel de Skoda Enyaq als Volkswagen ID.4 als Audi Q4 e-tron zijn nu scherper geprijsd. Nou zijn betere specs voor betere prijzen goed in elke tijd, maar dat dit wordt doorgevoerd nadat de Tesla Model Y als een bom inslaat in Europa lijkt geen toeval.

Ford Mustang Mach-E

Tijd dus voor meer fabrikanten om eens opnieuw te kijken naar modellen die al een paar jaartjes ouder worden. Met vandaag in de aanbieding: Ford. Hun Mustang Mach-E is ondertussen al bijna vier jaar oud. Nou had de Mach-E voor zijn tijd best indrukwekkende specs, maar er kan erg veel veranderen in luttele jaren. Een update is dus op zijn plaats en die krijg je dan ook van Ford.

Tijd voor een update. Ja, dat klinkt alsof je van Windows 10 naar Windows 11 overstapt, maar een facelift is het niet. De Ford Mustang Mach-E blijft eruit zien zoals je gewend bent. Oké, op één detail na: de standaard velgen zijn niet meer 18 maar 19 inch en worden voorzien van kekke aero covers. Een trucje wat je kent van Tesla.

Subsidie?

Om te beginnen met iets waar iedereen blij van wordt: de prijs daalt. Voorheen kostte de Mustang Mach-E net geen 54.000 euro. Niet alleen is de Mustang daarmee relatief duur, ook zit je dan ver boven de 45.000 euro-grens voor de SEPP-subsidie. Toegegeven, Ford met wel erg hun best doen om de Mach-E zo aan te passen dat er even 9.000 euro van de prijs afgesnoept wordt. Helaas gebeurt dat dan ook niet en kost de Mustang Mach-E nu vanaf 51.200 euro (fiscale waarde 49.700 euro). Ford moet nu natuurlijk ook hun voorraad oude Mach-E’s dumpen en die kan je nu krijgen vanaf 49.200 euro. Goed, de aangescherpte versie is de Standard Range RWD.

Specs

Het gaat trouwens enkel om de standaardversie, de Standard Range RWD. Dat is de populairste versie die qua specs wat ingehouden werd. De laadcapaciteit was voorheen 115 kW, nu is dat 150 kW, net als de Extended Range. Concreet betekent het dat je van 10 naar 80 procent laadt in 33 minuten, waar dat voorheen 39 minuten duurde. Ook de verwarming van de batterij is herzien, waardoor de Mach-E op lage temperaturen efficiënter zijn batterij kan bijladen.

Actieradius

En ten slotte is het getal der getallen voor EV’s ook verbeterd bij de Ford Mustang Mach-E. Je kwam 440 km ver op één lading, dat is nu 470 km. De AWD-versie krijgt ook 28 km extra rijbereik. De Premium RWD/AWD en GT worden niet aangepast.