Dit kost de Ford Kuga met een stekker

De Kuga PHEV heeft een prijskaartje.

Er komen steeds meer elektrische auto’s. Volledig elektrisch, maar ook hybride auto’s. Ford is zo’n merk die miljarden gaat investeren in vergroening. Een groot deel van het gamma zal bestaan uit varianten met een stekker. De Kuga PHEV is daar een voorbeeld van.

De nieuwe Ford Kuga komt in eerste instantie als plug-in hybride op de markt. In een later stadium staan ook reguliere varianten met een 1.5 driecilinder EcoBoost op het programma. Laatstgenoemde motor komt in varianten met 120 pk of 150 pk op de markt en hebben standaard een handbak. De driecilinder beschikt over cilinderuitschakeling. Wanneer weinig vermogen van de motor gevraagd wordt rij je in een Kuga op twee cilinders. The future is bright!

De Kuga Plug-In Hybrid heeft een 2.5-liter viercilinder Atkinson benzinemotor met automaat. Daarnaast is er een elektromotor en een 14.4 kWh lithium-ion batterij aanwezig. Het ssyteemvermogen komt uit op 225 pk. Met de plug-in hybride is het mogelijk om meer dan 50 kilometer elektrisch te rijden. Tot de standaarduitrusting behoren zaken als SYNC 3 met een 8-inch touchscreen, navigatie, DAB+, Bluetooth en een aantal rijassistentiesystemen.

De orderboeken zijn vanaf heden geopend. Vanaf maart levert Ford de nieuwe Kuga PHEV. Prijzen beginnen bij 36.175 euro. Dan heb je een Trend-uitvoering. De Titanium kost 38.595 euro en de ST-Line (zoals je ‘m eigenlijk wilt hebben) kost 39.675 euro.