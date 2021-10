Ford brengt Nugget eindelijk naar Nederland! En dit kost het

Ford heeft ook ingezien dat Nederland een belangrijke markt is voor campers en dus komt de Nugget naar ons land.

Gebaseerd op de Ford Transit Custom, is de Nugget al jaren een begrip in Europa. Behalve in Nederland dan. Daar komt eindelijk verandering in. De camper maakt zijn officiële intrede in ons land. Het begint bij € 69.696. De prijs is een verwijzing naar allerlei activiteiten die je kunt ondernemen in de tent bovenop de Ford.

De auto begint zijn leven als een gewone Ford Transit Custom. Vervolgens gaat het voertuig naar camperspecialist Westfalia in Rheda-Wiedenbrück, Duitsland om omgebouwd te worden van bedrijfswagen tot een echte Nugget. De klant kan in de configurator bepalen hoe de camper eruit moet komen te zien. Bijvoorbeeld met een hefdak of juist een vast hoog dak en als verlengde versie. Een verlengde Nugget of juist niet. Het is allemaal mogelijk.

Op de tweede zitrij in de Nugget zit een driepersoonszitbank. Daarnaast is er een L-vormige keuken achterin de camper geplaatst. Je kunt er met vier mensen in slapen. Er is een tweepersoonsbed dat in het dakgedeelte wordt uitgeklapt, en een tweede bed in het woongedeelte. Kies zeker voor de verlengde versie als je van plan bent met vier mensen vakanties gaat ondernemen, want dan is die extra ruimte wel zo prettig.

De variant met lange wielbasis biedt meer opbergruimte en een ingebouwd toilet met een opklapbare wasbak. Handige optie is de verwarmbare driezits achterbank, die tevens verwarmt wanneer deze is omgeklapt tot tweepersoons bed. Kijk, dat is lekker warm in plaats van een krakkemikkig tentje.

Om de Transit Nugget aan Nederlanders te verpatsen staat Ford met de camper op de Kampeer & Caravan Jaarbeurs in Utrecht.