Zo bizard hard groeit Private Lease in Nederland

Voor een paar honderd per maand een nieuwe auto rijden. Hollanders zijn er gek op.

Een nieuwe auto kopen? Dat is iets voor oude mensen, bedrijven of leasemaatschappijen. Auto’s worden steeds duurder en duurder. Een aangeklede Audi A1 kost 30 mille, een leuke 3 Serie 50.000 eurie en de tijd dat je voor 100.000 euro een nieuwe Mercedes-AMG C63 koopt ligt ook meer dan 10 jaar achter ons. Dat is dus uitwijken naar een occasion of kiezen voor Private Lease. Een nieuwe auto rijden voor een vast bedrag per maand.

Dit laatste is de afgelopen jaren extreem gegroeid in populariteit. Uit de nieuwste cijfers van AUMACON blijkt dat we eind dit jaar of begin volgend jaar 200.000 (!) Private Lease-auto’s in Nederland hebben. Dat deze vorm van autorijden in trek zou zijn was geen verrassing. Niemand zag echter aankomen dat het aantal Private Lease-auto’s zo hard zou groeien. Een studie van ING van ongeveer vier jaar geleden voorspelde dat er in ons land eind volgend jaar 100.000 Private Lease-auto’s zouden rijden. Dat aantal is nu al bijna bereikt. Eind 2017 reden er al 100.000 Private Lease-auto’s in Nederland.

Private Lease komt voorbij in reclames op op radio, tv en internet. Daarnaast kent iedereen wel iemand met een Private Lease-auto of misschien heb je er zelf wel één. Het aantal zal de komende jaren alleen nog maar toenemen. Bovendien springen autofabrikanten in op de vraag. Je kunt steeds deftigere auto’s via Private Lease krijgen. Daar staat dan ook een deftige maandprijs tegenover.