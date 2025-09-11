Dit kost de grote broer van de populairste auto van Nederland

De Kia EV5 heeft een prijs!

2025 is het jaar van Kia, zoveel is inmiddels duidelijk. De afgelopen jaren was het nog close met Volkswagen, maar nu maken de Duitsers geen schijn van kans. Het grote succesnummer van Kia is de EV3, en vandaag maakt de grote broer van dit model zijn opwachting in de prijslijsten.

Dat is de EV5, die je kunt zien als een grotere versie van de EV3, maar vooral ook als een kleinere versie van de EV9. Met een lengte van 4,61 meter is de EV5 ietsje korter dan een EV6, maar de EV5 is wel een stuk hoger.

Dit even voor de context, maar het gaat vandaag om de prijs. De Kia EV5 is verkrijgbaar vanaf €44.495. Er is vooralsnog maar één aandrijflijn, dus dat is lekker makkelijk. Je krijgt altijd 217 pk en een 81,4 kWh accu. Die is goed voor 530 kilometer WLTP-range. Let op: met de 19 inch wielen daalt de range met 10 kilometer, en met het GT-Line-pakket heb je maar 505 kilometer range. Voor de caravanrijders: de EV5 mag 1.200 kg trekken, dus je caravan moet niet te groot zijn.

In principe zit je dus goed met de instapversie van €44.500. Deze heeft standaard adaptive cruise control, parkeersensoren en stoelverwarming voor. Voor de zakelijke rijders is er de GT-Line Business Edition à €45.995, die lekker in de opties zit. Het belangrijkste voordeel is echter dat deze nog dit jaar geleverd wordt, zodat je 17% bijtelling kunt pakken. De andere uitvoeringen worden pas vanaf januari geleverd.

Is de Kia een beetje een goede deal? Daarvoor moeten we de concurrentie erbij pakken:

Citroën ë-C5 Aircross (213 pk, 520 km range): €39.490

Skoda Enyaq (205 pk, 434 km range): €42.990

Opel Grandland Electric (213 pk, 520 km range): €43.999

Kia EV5 (217 pk, 530 km range): €44.495

Kia EV6 (170 pk, 428 km range): €44.995

Tesla Model Y RWD (299 pk, 500 km range): €45.990

Zoals je ziet is de EV5 niet meteen de grote prijspakker in zijn segment. Dat is de ë-C5 Aircross, die vergelijkbare specs biedt voor €5.000 minder. En dan is er ook nog de Model Y, die nauwelijks duurder is.

Ook interessant: de EV5 is vrijwel net zo duur als een EV6. De EV5 heeft echter beduidend betere cijfers. Dat is eigenlijk een no-brainer. Dat geldt niet ten opzichte van sommige andere concurrenten, maar toch zullen we deze auto vast nog veel gaan zien in Nederland. Alleen al omdat het een Kia is.