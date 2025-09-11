Kijken we hier naar de eerste elektrische Porsche RS?

Vind je de Taycan Turbo GT te tam? Dan hebben we goed nieuws.

De Taycan Turbo GT Weissach is een van de meest extreme EV’s die je op dit moment kunt kopen. Porsche heeft hun best gedaan om echt wat bijzonders op de markt te zetten. Je kunt je alleen afvragen wie er nu echt zit te wachten op een hardcore EV zonder achterbank. Laat staan een nóg extremere variant…

Toch is dat precies wat we hier op de foto’s zien. @spotcrewda kwam bij de Nürburgring een Taycan tegen die nog een tandje extremer is. We zien extra brede wielkasten, louvres boven de voorwielen, een enorme spoiler, een rolkooi, de hele rambam. Dit begint heel veel op een RS-model te lijken.

We zien ook aerodiscs op de achterwielen, die we kennen van de Manthey-kit voor de GT3 en GT3 RS. Het zou dus kunnen gaan om een Manthey-pakket, maar… er zijn geluiden dat dit daadwerkelijk een RS-model wordt. Manthey – waar Porsche een meerderheidsbelang in heeft – zou naar verluidt meehelpen met de ontwikkeling.

Dit moet wel een knotsgek model worden, want de Turbo GT is al aardig extreem. Ook qua vermogen, want deze variant heeft met launch control 1.104 pk. En daar gaat deze Turbo GT RS wellicht nog overheen.

Met deze auto aast Porsche ongetwijfeld ook op het ‘Ringrecord voor elektrische auto’s. Dat is nu in handen van de Chinese Xiaomi SU7 Ultra. Dat kan Porsche natuurlijk niet tolereren.

Foto’s: @spotcrewda, via Autoblog Spots