Populairste auto van Nederland krijgt grote broer (die nog succesvoller moet worden)

De bestverkochte auto van ons land is er nu ook in XL-versie.

Als we iets hebben geleerd van de autoverkopen van het eerste halfjaar van 2025 is het wel dat Nederlanders tegenwoordig van Kia houden. Eén op de tien nieuwverkochte auto’s tot nu toe is een Kia. De belangrijkste reden daarvoor? De EV3. Ruim zesduizend nieuwe EV3’s kwamen er op Nederlandse platen waardoor het de bestverkochte auto van Nederland op dit moment is.

De grote geldkoe staat echter nog in de coulisse. Na het verkoopsucces van de EV3 is nu het grootste autosegment van Nederland (en Europa) aan de beurt: de grote crossover/kleine SUV’s, oftewel het C-SUV-segment. Dit varkentje wil Kia gaan wassen met deze knaap: de Kia EV5.

Hoe groot is de Kia EV5?

Eerder kregen we al de productieversie van de EV5 te zien. Vandaag komt daar een gezonde dosis extra informatie bij. Op deze foto’s is nog beter te zien wat voor stevige jongen dit is. De EV5 is 4,61 meter lang (wielbasis 2,75 meter), 1,875 meter breed, 1,675 meter hoog. Je kunt hem qua afmetingen vergelijken met de Ford Kuga, Opel Grandland, Toyota RAV4 en ga zo maar door.

Dat zorgt binnenin voor een boel ruimte. Kia communiceert zelfs de hoofd-, been-, schouder- en heupruimte in de auto. De ruimtes achterin zijn fractioneel kleiner dan voorin, wat een goed teken is. Waar we meer mee kunnen is de kofferbakruimte: 566 liter en 1.650 liter met de achterbank naar beneden. Voorin kun je nog 44 liter kwijt in de frunk.

Specificaties

De fabrikant spreekt nu nog van twee uitvoeringen (basis en GT-Line) die nauwelijks van elkaar verschillen. Later zou er ook nog een versie moeten komen met twee elektromotoren. De GT-Line komt alleen wat minder ver en heeft 19-inch wielen in plaats van 18 inch. Waarschijnlijk zullen er ook wat design kenmerken anders zijn.

Net als de elektrische familieleden van Hyundai staat de Kia EV5 op het E-GMP-platform. De twee uitvoeringen hebben allebei 218 pk en 295 Nm aan power en koppel. De topsnelheid is altijd 165 km/u en het sprintje naar 100 km/u 8,4 seconden welke uitvoering je ook kiest.

Kia had het eerder over twee verschillende accupakketten. Die twee versies zijn nu nergens meer te bekennen. De accu is altijd een 81,4-kWh unit die in de basisversie zorgt voor 530 kilometer range en in de GT-Line voor 505 kilometer actieradius. De batterij van 10 naar 80 procent opladen kan in een halfuurtje als je met 150 kW gaat DC-laden.

Da’s al een stap in de goede richting, want de EV3 laadt tot 128 kW. Van de andere kant: de Ioniq 5 op hetzelfde platform heeft 800-volt architectuur en laadt tot 350 kW. AC-laden kan ook maar dan met maximaal 11 kW. Vehicle-to-Grid- en Vehicle-to-Load-laden zijn ook aanwezig.

Interieur

Binnenin herkennen de inmiddels vele Kia-rijders het stuur. De displays zijn een aaneengesloten rij van drie delen: een 12,3-inch instrumentenpaneel, een 5,3-inch display voor de klimaatbediening en nog eens een 12,3-inch scherm voor de infotainment.

Zitten doe je op verwarmde en geventileerde stoelen waarbij de bestuurdersstoel een massagefunctie heeft. De muziek hoor je via een Harman Kardon audiosysteem. Verder zijn er natuurlijk weer een boel rijassistenten en zelfrijdende functies, maar ook online navigatie die iedere maand een update krijgt.

Wanneer komt de EV5 naar Nederland?

Je hoeft niet meer lang te wachten voordat de EV5 in de showrooms staat. De verkoopstart in Nederland staat voor volgende maand (augustus 2025) al gepland. De prijzen volgen dichterbij die maand. Volgens Kia betreedt het merk nu ”het grootste en snelst groeiende segment in Europa” in met de EV5 en speelt deze auto ”een sleutelrol in de positionering van het merk”. Wat denk jij: gaat de EV5 de EV3 overtreffen?