Dit kost de hete Cupra Born VZ

We hebben eindelijk een prijs voor de topversie van de Cupra Born: de VZ.

Het blijft raar: een sportlabel wat een merk is geworden en daarom weer een eigen sportlabel nodig heeft. Na eerder de Formentor VZ is er inmiddels ook een Cupra Born VZ. Dit is een van de eerste elektrische hot hatches, die je nu ook daadwerkelijk kunt bestellen.

We hebben al in de Cupra Born VZ gereden, maar toen konden we de prijs nog niet meenemen in het oordeel. Die was namelijk nog niet bekend. Nu kunnen we eindelijk vertellen wat je kwijt bent voor de topversie van de Born: €49.990.

Voor dit bedrag krijg je een achterwielaangedreven hot hatch (als dat nog een hot hatch is) met 326 pk en 545 Nm aan koppel. Dat is meer dan de Seat Cupra’s ooit gehad hebben. Het is ook flinke stap ten opzichte van de reguliere Born, die hooguit 231 pk levert. De sprint van 0 naar 100 neemt 5,6 seconden in beslag met de Born VZ.

Om te zorgen dat de Born VZ in de bochten ook nog een beetje leuk is, zijn er adaptieve schokdempers en andere stabilisatorstangen. Tevens zijn de besturing en de remmen aangepakt. Dit alles werpt zijn vruchten af, want Wouter was best te spreken over deze auto in de rijtest (zie onder).

Zoals wel vaker bij sportieve EV’s moet de VZ het niet van zijn uiterlijk hebben. In principe ziet de VZ er precies hetzelfde uit als een reguliere Born, al is ‘ie natuurlijk standaard wat dikker aangekleed, met onder meer 20 inch velgen. Wel uniek zijn de Cup-stoelen die de Born VZ altijd heeft.

Concurrentie:

Dan kunnen we nu op het punt dat we de prijs gaan vergelijken met de concurrentie, maar is die er wel? De meest vergelijkbare auto is natuurlijk de ID.3 GTX, want dat is min of meer dezelfde auto. Daar is alleen nog geen prijs van. Verder hebben we de volgende auto’s kunnen vinden die je als concurrent kunt zien:

MINI Cooper SE met JCW pakket (218 pk): €47.640

MG4 XPower (435 pk): €42.285

Alfa Romeo Junior Veloce (280 pk): €48.000

Cupra Born VZ (326 pk): €49.990

De MG4 is op papier een aanzienlijk betere deal, want je krijgt dik 100 pk extra, voor minder geld. Het is echter maar zeer de vraag of die auto net zo leuk rijdt als de Cupra. De MINI is met z’n 218 ook niet helemaal een eerlijke vergelijking, eigenlijk moeten we wachten op de JCW. Uiteindelijk is de Alfa Junior Veloce misschien nog de meest directe concurrent, ook al is dat een cross-over. De Alfa is iets goedkoper, maar dan heb je ook minder vermogen.

Een Born VZ samenstellen kan nu op de website van Cupra