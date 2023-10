Dit kost de hippe hybride Toyota C-HR

Dat de nieuwe Toyota C-HR heel hip is wisten we al, maar we weten nu ook wat de prijzen zijn.

Toyota heeft plechtig beloofd om geen saaie auto’s meer te maken en dat lukt ze best aardig. Natuurlijk, ze maken ook nog gewoon hybrides, maar die zien er in ieder geval niet saai uit. De nieuwe Prius is allesbehalve suf vormgegeven en de onlangs onthulde tweede generatie C-HR is ook niet bepaald een muurbloempje.

Naast het uitgesproken design is er nog niets wat de C-HR interessant maakt: hij is er ook als plug-in hybride. De enige PHEV’s van Toyota waren tot dusver de Prius en de RAV4. Met de C-HR hebben ze nu ook een plug-in hybride in het mateloos populaire segment van de compacte cross-overs.

We konden de nieuwe Toyota C-HR al in juni aan jullie voorstellen, maar nu hebben we ook – vers van de pers – de prijzen. De C-HR is vanaf heden te bestellen en kost je minstens €37.295.

Voor dat bedrag krijg je niet de plug-in hybride, maar de 1.8 Hybrid zonder stekker. Deze is goed voor 140 pk. Een non-hybride instapper is er niet meer, maar dat is geen verrassing. De vorige C-HR was sinds 2020 ook alleen nog maar als hybride te bestellen.

Op de Toyota C-HR krijg je standaard 17 inch velgen, LED-koplampen, airco, een 8 inch touchscheen en een hele rits veiligheidssystemen. Je krijgt alleen niet de two-tone look, waar de auto eigenlijk wel op ontworpen is. Voor een zwarte B-stijl moet je een uitrustingsniveautje hoger zijn.

Dan heb je nog steeds niet de C-HR zoals je die op de foto’s ziet. Voor de échte two-tone look, inclusief zwarte achterkant, moet je de Première Edition hebben. In dat geval kun je ook die gave kleur (Sulphur Metallic) krijgen. Daarvoor moet je wel diep in de buidel tasten: de Première Edition kost €52.495.

We hebben het nu puur over de uitrustingsniveaus, qua motor heb je nog steeds de instapversie. Wil je de 225 pk sterke 2.0 Plug-in Hybrid, dan ben je minstens €45.995 kwijt. Dan heb je wel meteen de hierboven genoemde Dynamic-uitvoering.

Er is ook nog een middenweg: een 2.0 Hybrid zonder stekker. Deze versie heeft 190 pk en kost je €42.495. Ook in dat geval wordt de basisuitvoering overgeslagen en krijg je meteen de Dynamic.

Concurrentie

De lijst met concurrenten van de Toyota C-HR is lang, maar we beperken ons even tot de hybrides onder de compacte cross-overs:

Hyundai Kona 1.6 GDi Hybrid (141 pk): €33.995

Kia Niro 1.6 GDi Hybrid (141 pk): €34.195

Renault Arkana E-Tech full hybrid (145 pk): €34.460

Nissan Juke Hybrid (143 pk): €34.740

Suzuki S-Cross 1.5 Hybrid (115 pk): €34.995

Toyota Corolla Cross 1.8 Hybrid (140 pk): €35.495

Renault Captur E-Tech Hybrid (145 pk): €37.245

Toyota C-HR 1.8 Hybrid (140 pk): €37.295

Honda CR-V 1.5 Hybrid (131 pk): €37.690

Qua prijs zit de Toyota C-HR veel meer in de buurt van Honda dan van Hyundai. Dat betekent dus dat het niet de goedkoopste auto is in zijn soort. De C-HR is ook duurder dan de technisch identieke (en grotere) Corolla Cross. Maar ja, die is natuurlijk niet zo hip als een C-HR.