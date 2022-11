Vijfde generatie Toyota Prius is verbazingwekkend mooi

De vijfde generatie van de Toyota Prius is er en de auto ziet er opvallend strak uit!

De Prius heeft toch wel een beetje een geitenwollen imago. Het was één van de eerste hybride auto’s in 1997 en verkocht in eerste instantie goed. De laatste versies waren nou niet zo enerverend, om het maar zo te zeggen. Nu komt Toyota met de vijfde generatie en eerlijk is eerlijk: de auto ziet er goed uit.

Vijfde generatie Toyota Prius

De basisvorm van eerdere modellen blijft behouden, maar het merk geeft er een moderne draai aan. De Prius ziet er zowaar strak uit, dankzij een coupéachtige vorm. De achterzijde behoudt de vrij hoge achterklap, dat is aangevuld met lichten die over de gehele breedte gaan.

De nieuwe Toyota Prius staat op het tweede generatie GA-C-platform van Toyota’s New Global Architecture (TNGA). Dit zorgt ervoor dat de auto een hogere stijfheid heeft en een lager gewicht. De batterij en de brandstoftank zijn zo geplaatst dat het zwaartepunt lager is dan voorheen.

Wederom hybride

Ja, je leest het goed. Toyota gaat niet voor een volledig elektrische auto. Dit is een bewuste keuze van het merk, want de hybridetechnologie levert aldus Toyota een belangrijke bijdrage aan het verminderen van koolstofuitstoot. Tja..

De aandrijving waar we het hier over hebben is een 2.0 liter benzinemotor, aangevuld met een elektromotor. Het gecombineerd vermogen komt op 223 pk (164 kW). De benzinemotor zorgt voor 148 pk (111 kW), de rest komt dus van de elektromotor met een lithium-ion batterij van 13,6 kWh. Het batterijpakket is zo klein dat het past onder de achterbank. Toyota claimt dat de EV-actieradius meer dan 50% groter is dan de huidige Prius. Die kan 51 kilometer ver rijden op één oplaadsessie, dus reken maar uit. Opladen kan via zonnecellen op het dak, maar ook gewoon met een stekker.

Interieur

Saai? Degelijk? Donker? Het klopt allemaal. Het is niet echt een in het oog springend interieur. Toyota kennende zal het allemaal wel goed werken. We zien een 7-inch TFT LCD-scherm in het midden en hiernaast is de verlichting van het instrumentenpaneel gekoppeld aan meldingen van Toyota Safety Sense. Waarschuwingen komen door middel van kleurveranderingen in het dashboard.

Marktlanceirng

In het tweede kwartaal van 2023 komt de vijfde generatie van de Toyota Prius beschikbaar. Prijzen zijn nog onbekend, maar zullen snel volgen. Een Prius met looks waar je je niet voor hoeft te schamen. Best knap eigenlijk. Lekker gedaan Toyota!