Hoe kan Verstappen dit weekend GEEN wereldkampioen worden?

We draaien het eventjes om: wat moet Verstappen doen om géén wereldkampioen te worden?

Ted Kravitz zei het vorig jaar al: Max Verstappen kan niet op een normale manier kampioen worden. Uiteraard werd dat compleet verkeerd opgevat en werd Meneer Kravitz keihard gecanceld, zoals dat anno 2023 de gang van zaken is als je iets hoort dat je niet aanstaat of niet in je straatje past.

In het geval van Kravitz hadden ze gelijk (de Britse pitreporter stookte bewust een vuurtje op), maar dat wil niet zeggen dat hij ernaast zat. De eerste keer werd Max Verstappen wereldkampioen na een zenuwslopend seizoen met een bijzondere – doch niet geheel onomstreden – climax. Vorig jaar wist eigenlijk niemand dat hij wereldkampioen was, waaronder Verstappen zelf.

Hoe kan Verstappen geen wereldkampioen worden?

Volgend weekend zou in Verstappen in theorie wereldkampioen kunnen worden. En het leuke is, wederom is dat op een originele manier die wederom nog nooit eerder is vertoond. Ons Max kan namelijk kampioen worden na een sprintrace op Losail.

We nemen even de verschillende scenario’s met je door. Om alvast uit de deur te klappen: Verstappen moet écht zijn best doen, wil hij geen wereldkampioen worden. Dit weekend – de GP van Qatar – staat er namelijk óók een sprintrace gepland. Alles is afhankelijk van de prestaties van Pérez en Verstappen, daar zijn teamgenoot de grootste ‘bedreiging’ is.

Verstappen heeft drie punten nodig en dan is hij wereldkampioen. Met de sprintrace kun je 8 punten winnen, met de snelste raceronde 1 punt (mits je in de top 10 eindigt) en met de winst 25 punten. Er bestaat dus een gerede kans dat Max met flinke voorsprong kampioen wordt dit weekend.

Pérez

Mocht Max niet in de sprintrace kampioen willen worden, dan moet Pérez de race winnen en Verstappen P7 of lager halen. Wordt Pérez tweede, moet Max P8 of lager pakken. Als Pérez derde wordt en Verstappen wil geen kampioen worden, moet hij buiten de punten finishen. Als Pérez vierde wordt (of lager), maakt het allemaal niet uit wat de Nederlander doet, hij is dan drievoudig wereldkampioen.

U begrijpt, de kans dat Verstappen geen kampioen is na de sprintrace, is erg klein. Pérez is niet iemand die altijd P2 staat achter Verstappen. Ook kunnen wij het ons niet voorstellen dat Max niet zo snel mogelijk wereldkampioen wil worden. Dan maar met een klein katertje aan de start verschijnen van de hoofdrace.