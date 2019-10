Dit kost de Honda e in de lease

Hoge vraagprijs, hoge leaseprijs?

Met de ‘e’ heeft Honda een absolute publiekslieveling in huis. Waar het merk de laatste jaren relatief anoniem zaken doet in Europa dankzij hoge importertaksen en ongunstige wisselkoersen, staat het met die huidige line-up aan auto’s vol in de schijnwerpers.

De Honda Civic Type-R is een van de ruigste auto’s in zijn klasse. Het is sowieso de meest opvallende. De nieuwe NSX is allesbehalve een muurbloempje en de crossovers doen het niet verkeerd, maar de verkoopcijfers van de jaren ’80 en ’90 zijn al heel lang verleden tijd. Die Honda e komt dus op een goed moment.

Gisteren werd de prijs bekend gemaakt van de Honda e en hetgeen werd werd gevreesd bleek een waarheid te worden. De Honda e is best wel aan de prijzige kant: 34.500 euro (fiscale prijs) of 35.330 euro (consumentenadviesprijs). Maar met deze auto’s is de leaseprijs het meest belangrijk. Welnu, die hebben we binnen voor u. De Honda e in de zakelijke lease kost namelijk 495 euro. Dan gaan we uit van een looptijd van 60 maanden en van 10.000 km per jaar. Dit is de prijs die je krijgt bij Mobility Service Nederland.

Is dat goedkoop of duur? We nemen even snel een paar concurrenten mee. Tussen haakjes staat de actieradius vermeld.



Honda e: 495 euro per maand (200 km)

Peugeot e-208: 455 per maand (340 km)

Opel Corsa-e: 400 euro per maand (330 km)

Mini Electric: 461 euro per maand (200 km)