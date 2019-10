De EV-occasion met de hoogste stand van Nederland

Deze Tesla heeft veel van Nederland gezien.

Een elektrische auto die honderdduizenden kilometers heeft gereden. Dat moet wel een zakelijke auto zijn geweest en het eerste wat in je opkomt is natuurlijk: taxi! Inderdaad, deze Tesla Model S uit 2014 heeft dienst gedaan als taxi. In vijf jaar tijd is er meer dan een half miljoen kilometer met de Model S gereden.

Tesla’s als taxi zijn veel voorkomend in de omgeving van Amsterdam en Schiphol. Ook in andere steden van ons land duiken Tesla-taxi’s steeds vaker op. Soms levert dat nog een kiekje op van toeristen, die doorgaans verrast zijn door de vele Tesla’s in ons land. De elektrische auto komt met drie jaar garantie en gratis laadmogelijkheid bij Superchargers van Tesla. Het betreft een wit exemplaar, met een zwart lederen interieur.

De Model S is nog van het eerste type, waardoor je het ‘frisse’ snoetje van de huidige Model S mist. Het is echter mogelijk om het front te vervangen voor de facelift, waardoor de auto wat moderner oogt. De Model S met 501.000 kilometer op de teller staat te koop voor 27.950 euro. Er is wel wat schade aan de auto, bijvoorbeeld op de frunk boven de voorbumper.

Met de Tesla is veel, heel veel gereden. Daarmee is dit een EV met de hoogste kilometerstand die je als occasion kunt kopen. Het is echter zeker niet de EV met de meeste kilometers van ons land. DEZE Tesla ging bijvoorbeeld nog een stapje verder. Je kunt de advertentie van de witte taxi hier bekijken.