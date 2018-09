Officieel: Mercedes-AMG A 35 4MATIC

Een nieuwe hot hatch is geboren!

Mercedes-AMG gaat opereren in een segment waar de concurrentie al jaren actief was. Opeens kun je naast een Volkswagen Golf R of een Renault Mégane R.S. Trophy voor een Mercedes kiezen. Wat is die A 35 nu precies?

De nieuwe Mercedes-AMG A 35 is de nieuwe instapper van het sportieve label uit Affalterbach. Met de vorige A-klasse koos Mercedes-AMG om enkel te concurreren met de ‘super’ hot hatches als de Audi RS 3 en de BMW M2. Nu gaan de Duitsers ook een trapje lager de markt aanboren met deze A 35. Ik zeg ook, want Mercedes-AMG komt later nog met een A 45, voor wie de A 35 te langzaam is.

Voor Nederlandse omstandigheden is de A 35 een prima hatch. Onder de kap ligt de M 260 viercilinder uit de nieuwe A-klasse en in deze AMG levert het blok 306 pk en 400 Nm koppel. 0-100 doet de A 35 in 4,7 seconden en de topsnelheid ligt op 250 km/u. Deze waarden zijn te danken aan het feit dat de Mercedes vierwielaandrijving heeft en dat de A 35 standaard met een AMG SPEEDSHIFT DCT 7G versnellingsbak komt. Daar zit meteen een puntje voor de ‘purist’ die zelf wilt roeren. Waar de Golf R en de Audi S3 ook met een handbak kunnen geleverd worden, heeft de AMG enkel een automaat.

Mercedes-AMG introduceert met de A 35 een nieuwe rijmodi. Naast Comfort, Sport, Sport+ en Individual is er nu ook Slippery. Deze laatste modus brengt het vermogen terug en maakt dat de versnellingsbak soepeler en bij lagere toeren gaat schakelen. Zoals de naam doet vermoeden is deze modus voor in gladde omstandigheden om bijvoorbeeld aquaplaning of een glijpartij te voorkomen.

Een A 35 herken je aan het opgepompte uiterlijk. Dikkere bumpers, de AMG grille, een achterspoiler en een donkere diffuser zijn enkele kenmerken voor de hatchback. Optioneel kun je voor die heerlijke gele kleur kiezen, maar de Nederlandse A 35’s zullen ongetwijfeld vooral grijs en zwart gaan worden. Het interieur is zoals we de nieuwe A-klasse kennen: twee schermen voor navi, infotainment en de tellers. Het AMG stuur is nieuw in de A 35 en de performance stoelen moeten je beter op je plek laten zitten.

De première van de Mercedes-AMG A 35 is op de Autosalon van Prijs. De verkoop gaat in oktober van start en vanaf januari staat ‘ie bij de dealer. Prijzen worden in een later stadium bekendgemaakt. Een video check je op Autojunk.