Dit kost de Mercedes-AMG GLC 63

En het prijskaartje is behoorlijk premium.

Begin april liet Mercedes-AMG ons kennismaken met de GLC 63 4MATIC+ en de GLC 63 4MATIC+ Coupé. Net als bijvoorbeeld bij de AMG-GT het geval is krijgt de versie zonder S een biturbo 4.0 V8 met 476 pk en 650 Nm, de versie met S doet daar een schepje bovenop met een vermogen van 510 pk en 700 Nm.

Inmiddels kun je bij de dealer terecht voor zo’n gerse compacte SUV en dat kan maar één ding betekenen: de prijzen zijn bekend! We hopen dat je spaarvarken uit elkaar ploft van alle euro’s want de opper-GLC is beslist niet goedkoop. Komen de prijzen:

GLC 63 4MATIC+: 138.951 euro

GLC 63 S 4MATIC: 152.171 euro

GLC 63 4MATIC+ Coupé: 140.887 euro

GLC 63 S 4MATIC+ Coupé: 154.107 euro

Kan het nog een klapje duurder? Ja dat kan! Wie er vlug bij is bestelt zich een Edition 1 die is aangekleed met een grijze koets inclusief go faster-streepjes in het geel (optioneel), 21 inchers en een aerodynamicapakket. Prijzen:

GLC 63 4MATIC+: 157.737 euro

GLC 63 S 4MATIC: 164.816 euro

GLC 63 4MATIC+ Coupé: 159.673 euro

GLC 63 S 4MATIC+ Coupé: 166.752 euro

