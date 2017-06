Rijdt Red Bull binnenkort met motoren van Porsche?!

De geruchtenmachine draait op volle toeren.

Sinds de dominantie van Mercedes in het huidige turbotijdperk wordt steen en been geklaagd over, euh, de dominantie van Mercedes. De Duitsers hebben simpelweg de beste aandrijflijn al moeten we daar vlug bij vermelden dat Ferrari de achterstand intussen heeft goedgemaakt.

Red Bull daarentegen doet (nog) niet mee om de prijzen en dat heeft voor een deel te maken met de motor van Renault. De renstal van Verstappen en Ricciardo dreigde onlangs weer met vertrek uit de Formule 1 en hun eis is simpel: er moet een klantenmotor komen waarmee het voor iedereen mogelijk wordt om mee te strijden voor de overwinning.

Wellicht is de redding nabij, want Porsche zou overwegen om met ingang van het nieuwe motorenreglement een klantenmotor te bouwen waar elk team mee mag rijden. Geen politiek, geen exorbitante vergoedingen, gewoon een goeie en toegankelijke motor.

Engine Working Group: Porsche zit erbij!

Per 2021 worden nieuwe motoren gebruikt en speciaal voor dit heugelijke feit is een werkgroep opgericht die nadenkt over de te kiezen specs. Deze Engine Working Group (EWG) wordt bezocht door de huidige motorenbouwers, maar ook VAG was present. In eerste instantie dachten we dat het om Audi ging. Dat was niet het geval, want Porsche heeft bevestigd dat het deelneemt aan de EWG.

Het Duitse sportwagenmerk is natuurlijk al met succes actief op Le Mans en een overstap naar de Formule 1 is PR-technisch wellicht geen slecht idee. Volgens Motorsport Total aast Porsche op een rol die Cosworth voorheen vervulde: het bouwen van klantenmotoren die door elk team kunnen worden gebruikt. Precies zoals Red Bull het graag wil hebben, maar ook McLaren kan wel wat serieuze pk’s gebruiken.

Nu is het uiteraard nog veel te vroeg om te dagdromen over een dik Porsche-blok achterin de Red Bulls van Max en Daniel, maar hoop doet leven. Of Renault moet ineens het ei van Columbus vinden…