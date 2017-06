Gallery: Maserati Quattroporte crasht HARD in Zandvoort

Het leek zo'n fraaie dag te worden...

Vanochtend rond de klok van 8 ging het behoorlijk mis op de Boulevard Barnaart in Scheveningen. Daar klapte een Maserati Quattroporte vol op meerdere geparkeerde auto’s. Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren is helaas niet bekend, wel zou één persoon lichtgewond zijn geraakt.

Onder de slachtoffers (van blik) zien we een Mercedes E-klasse, een VW Golf, een Nissan Juke, een Opel en iets dat lijkt op een Mercedes GLK. Zodra er meer bekend is over het ongeval posten we het uiteraard hier.

Dank aan Bas voor de foto’s!