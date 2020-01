Dit kost de Mercedes GLC 300e met 320 pk

De plug-in hybride heeft een prijskaartje.





In Frankfurt had Mercedes vorig jaar een interessant nieuw model gepresenteerd. Het gaat hier om de GLC 300e 4MATIC, een plug-in hybride versie van de SUV uit Duitsland. De auto is in meerdere opzichten interessant. Zo valt de BPM lager uit, kun je er elektrisch mee rijden (43 km) én heb je in het geval van de GLC 300e 4MATIC ook een leuk systeemvermogen.

Deze plug-in hybride beschikt namelijk over 320 niet al te lullige pk’s. 211 pk is afkomstig van een tweeliter viercilinder. 122 pk komt van de elektromotor. Het systeemvermogen komt daarmee uit op 320 pk en 440 Nm koppel.

Meer dan 300 pk in een SUV met vierwielaandrijving. Normaal gesproken moet je dan de portemonnee trekken in Nederland. Omdat het een plug-in hybride betreft, valt het prijskaartje enigszins beter uit. Begrijp ons goed: Met 66.286 euro is de GLC 300e geen voordelige rakker, maar de BPM bedraagt slechts 3.297 euro. Ter vergelijking: een GLC 200 4MATIC met 197 pk (+13 pk mild hybrid) kost 67.847 euro. Dat komt door de klap van 15.969 euro aan BPM.

Concurrenten

De belangrijkste concurrenten van de GLC zijn de BMW X3 en de Audi Q3. Van de X3 heeft BMW ook een plug-in hybride in vorm van de xDrive30e. Deze is met 62.853 euro enkele duizenden euro’s goedkoper. Met een systeemvermogen 292 pk is er dan ook minder power. Audi werkt aan een Q3 plug-in hybride. In de huidige line-up is de SUV er niet als plug-in hybride te krijgen. De 45 TFSI quattro is voorlopig het enige wat in de buurt komt voor 66.000 euro. Dan heb je een 230 pk viercilinder. Tot slot pakken we er de Lexus NX 300h AWD nog bij. Deze kost 60.295 euro. Met 197 pk is deze SUV eigenlijk geen match voor de Mercedes.