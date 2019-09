Mercedes GLC300e: wereldpremière in Frankfurt

Op de Duitse autobouwers staat deze GLC300e.

De Mercedes GLC is niet gloednieuw, wel nieuw is de GLC300e. Dit is een plug-in hybride met een systeemvermogen van 320 pk en 700 Nm koppel. Met een 90 kW elektromotor is het een toename van vijf kW in vergelijking met zijn voorganger.

De GLC 300 e is gekoppeld aan een 9-traps G-Tronic. Aan boord zit een 13.5 kWh lithium-ion accu. Een upgrade ten opzichte van het vorige model, die het moest doen met een 8.7 kWh batterij. Met de plug-in hybride is het mogelijk om zo’n 40 kilometer volledig elektrisch te rijden.

Met de SUV is het mogelijk om in 5,7 tellen naar 100 km/u te accelereren. De topsnelheid bedraagt 230 km/u. Volledig elektrisch kun je maximaal 130 km/u rijden. Met het ontwikkelen van de GLC is er al rekening mee gehouden dat er een plug-in hybride zou komen. Daarom is de bagageruimte nog een dikke prima te noemen met 395-1.445 liter.

Eind 2019 heeft Mercedes-Benz meer dan tien plug-in hybrids in het gamma. Het doel is om klanten in 2020 meer dan twintig modelvarianten te kunnen aanbieden.