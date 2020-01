Primeur: dit kost de nieuwe instapper van de 3-serie

De 3-serie is weer een stukje goedkoper geworden én je hoeft daarvoor geen genoegen te nemen met een driepitter.





Als je graag een nieuwe 3-serie wilde met een zo klein mogelijk budget, was je tot op heden aangewezen op de 320i. Voor degenen waarbij ook die net buiten het budget viel, biedt BMW nu uitkomst. Vanaf vanmiddag is namelijk ook de 318i toegevoegd aan de prijslijsten. Dat wil zeggen, bij de dealers die snel hebben geschakeld, in de BMW.nl configurator is hij namelijk nog niet te vinden..

Bezitters van een 318i van de vorige generatie moesten het doen met een driepitter, maar de nieuwe 318i heeft er een cilinder bijgekregen. Het vermogen van de twee liter viercilinder, die we kennen uit de 320i, komt nu uit op 156 pk, wat 20 pk meer is dan zijn voorganger.

We zullen je niet lang in spanning laten: de 318i sedan is verkrijgbaar vanaf €44.551. De Touring is er vanaf €47.051. Goedkoper dan de (oudere) C-klasse en de A4 is de 3-serie daarmee nog niet. Een A4 heb je namelijk al vanaf €43.330. Dan heb je een viercilinder met 150 pk. De C-klasse is het goedkoopst: vanaf €39.086 heb je een C 160. Dan moet je het wel met iets minder vermogen doen: de vier-in-lijn uit de C-klasse beschikt over 129 pk.