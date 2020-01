Onervaren paydriver krijgt ‘kampioenstatus’

Althans, als je dat uit een racenummer kunt halen.





Het is maar een nummer. Toch is er vaak veel om te doen. Bij Ajax zal het getal ’14’ nooit meer verschijnen op een shirt. Veel mensen hebben een slechte connotatie met ’13’ en nummer 1 bekt over het algemeen wel lekker.

Nicolas Latifi begint het nieuwe seizoen met een vliegende start, want hij heeft een nummer gekozen. Bescheidenheid is hem niet vreemd, want hij heeft gekozen voor een nummer waarmee een kampioenshcapstitel is behaald. Nu is dat niet zo vreemd, maar het was de laatste titel die niet door Lews Hamilton binnegehengeld werd. U zult het al raden, Nicolas Latifi rijdt in 2020 met nummer 6 rond.

Volgens Latifi komt de keuze van het nummer niet voort uit een heimelijke liefde voor de Finse Duitser. Naar zijn eigen zeggen komt het door zijn woonplaats Toronto. Deze stad in Canada wordt veelal ‘The 6’ genoemd, mede door het netnummer dat begint met een 6 en vanwege de 6 verschillende districten van de stad. Mede stadsgenoot en rapper Drake benoemd ‘The 6’ geregeld in zijn nummers. Dan weet je dat ook weer.

In de Formule 1 zijn de nummers gelinkt aan de coureurs. In veel andere klassen is het nummer afhankelijk van de teamprestatie. De beste teams rijden dan met 1 en 2. Er geldt wel een restrictie in de Formule 1. Je hebt het nummer zolang je meedoet aan de Formule 1. Vervolgens mag je maximaal 2 jaar absent zijn. Daarna mag een andere coureur aanspraak maken op de titel. In dit geval pakt Latifi dus het nummer van Rosberg.

Rosberg reed voor het laatst in 2016 met nummer 6. Extra ironisch, want in zijn laatste race won beroepsvlogger Rosberg het wereldkampioenschap. De kans dat Latifi achteraan zal starten in Melbourne is namelijk vrij groot. Latifi werd vorig jaar tweede in het F2-kampioenschap, maar had daar wel drie (!) seizoenen voor nodig, net als kampioen Nyck de Vries, overigens.