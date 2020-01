BMW komt met een hoop ‘Nederlandse’ modellen

Waaronder een viercilinder voor de 318i!





Voor een dubbeltje op de eerste rang zitten. Doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. Geen aircopomp in het front, maar wel een premium badge op de kont. Zo maar drie uitspraken die de Nederlandse automobilist aanspreken. We rijden graag premium, maar niet té premium. Aangezien alles al duur zat is en je ‘toch niet hard mag rijden’, opteren wij vaak voor de kleinere moteurs in onze BMW’s.

Nederlandse BMW’s

Sterker nog, modellen als de BMW 315i (E21), 316iN (E36), 518i (E34) en 725i (E31) waren belangrijke modellen voor BMW Nederland. Nu de tijden zijn veranderd en met voortschrijdend inzicht blijkt dat juist deze instapmotoren goed zijn voor een lage CO2-uitstoot zien we ze vaker voorbij komen. Denk aan de X5 met viercilinder en enkel achterwielaandrijving. Het automobiele equivalent van een cola light bij je Big Tasty met bacon.

BMW 3 Series, first generation 1975 – 1983 (03/2011)

320d met 48V-generator

Allereerst zijn daar de milde hybride varianten van de 320d. Nou ja, ‘varianten’, de 320d heeft vanaf nu standaard een 48V-generator aan boord. Deze zorgt voor 11 pk en assisteert bij het wegrijden. Het is een relatief eenvoudige ingreep om het verbruik te drukken, zeker met een behouden rijstijl. De 48V-update debuteerde al op de 5 Serie en wordt binnenkort beschikbaar bij de 320d (+Touring 3 en/of xDrive) en de X3/X4 xDrive20d.

120dA (F40)

In maart komt er een nieuw smaakje van de BMW 1 Serie, namelijk de 120d. Deze is voorzien van een 2.0 liter grote TwinPower diesel (niet te verwarren met Twin Turbodiesel) en levert 190 pk. Standaard is deze voorzien van een achttraps automaat, die zijn krachten afgeeft op de voorwielen. Van 0-100 km/u duurt 7,3 seconden terwijl je voluit op de Autobahn 231 km/u kunt halen.

BMW 118d

318i (G20) heeft nu een viercilinder!

Goed nieuws voor cilinderfetisjisten. De BMW 318i keert terug met een viercilinder. Nu was de vorige driecilinder niet eens zo’n heel onaardige motor, maar het knorrige driecilindergeluid past niet bij zo’n voorname auto als de 3 Serie. Het betreft een 2.0 motor die voor de gelegenheid flink geknepen is. In dit geval tot 156 pk en 250 Nm. Prima waarden die zorgen voor prima prestaties voor een instapper. In 8,4 seconden kun je naar de 100 km/u sprinten en de topsnelheid bedraagt 223 km/u. Deze prestatiecijfers gelden voor de sedan, de Touring doet 8,7 seconden over de standaard sprint en haalt alsnog 220 km/u.

Luxe BMW’s

Aan de andere kant van het gamma zien we natuurlijk ‘ware’ BMW’s. Daar zijn er ook wat wijzigingen te bespeuren, mar die beperken zich tot detailniveau. De 7 Serie en 8 Serie modellen (de M-versies incluis) zijn worden standaard uitgerust met sof-close deuren. Voor de X5, X6 en X7 zijn er nieuwe bekledingen en combinaties mogelijk.