Dit zijn 11 heerlijke GSI’s op een rij

Een beetje fout, maar wel lekker.





Vorige week kwam ons het nieuws ter ore dat de Opel Insignia terug is van niet helemaal weggeweest. Helaas zag Opel zich genoodzaakt om tegen de trend in de dikke Insignia iets minder vermogen mee te geven: er gingen 30 paarden verloren.

Kan de auto dan nog wel de eens zo legendarische badge op de bips dragen? Of zijn wij sentimenteel en is ‘GSi’ altijd een combinatie geweest van sportieve, bruikbaar en betaalbaar? We duiken daarom voor vandaag in de geschiedenisboeken om te kijken welke auto’s allemaal getooid zijn met de drie letters G, S en i.

Waar de naam GSi vandaan komt, behoeft bijna geen betoog. Volkswagen lanceerde in 1976 zeer succesvol de GTi badge. Niet alleen de naam was ‘in’ (andere merken namen ‘m over), maar ook waar het voor stond: iets meer vermogen, strakker onderstel, rijkere uitrusting. Normaliter moest je dan een groter model kopen (in dit geval een Passat), maar nu kon je alles krijgen in een dikke Golf.

Opel heeft op dat moment natuurlijk al sportieve auto’s verkocht met een afkorting van drie letters. Sterker nog, ze hadden er twee! De bekendste is de GT/E, een term die we zagen op de Manta en Kadett. Een andere typenaam was de ‘GSE’, die je tegen kon komen op een snelle Opel Monza. Combineer die twee met GTI et voilà: GSI was geboren.

Opel Kadett GSi (E) ’84

Het begon allemaal in 1984. Het is moeilijk voor te stellen, maar er was een tijd dat de Opel Kadett de standaard auto van Nederland was. Je ging naar de Opel dealer, dronk daar de koffieautomaat leeg en ging wat korting regelen en tada: daar kwam je hyperactief voorrijden in Opels nieuwste. De GSi was de opvolger van de Kadett GT/E. De Kadett GSi was er aanvankelijk als 2.0 achtklepper, maar de zestienklepper volgde, evenals een cabrio uitvoering.

Opel Manta GSi (B2) ’84

Je kocht een Kadett GSi, maar je wilde de Manta GSi. De basis voor de Manta was aanzienlijk ouder. Iets dat ook te merken was aan de wegligging. De Kadett was aanzienlijk strakker en stabieler. Maar de Manta had weer de charmes van een achterwielaandrijver. De Manta GSi was de ideale ‘Baur-Porsche’. je wilde wel, maar je kon niet. Echt snel waren ze overigens niet. De 0-100 km/u sprint duurde méér dan 10 tellen en de 200 km/u aantikken was níet mogelijk. Au. En dan te bedenken dat dit het topmodel was.

Vauxhall Carlton GSi 3000 ’87

In Nederland heette deze auto gewoon de Opel Omega 3000, in het Verenigd Koninkrijk kreeg de auto een veel coolere naam mee. Het was de sportsedan voor de persoon die niet wilde doorsparen voor een BMW 525i. Waarom zou je ook? De Carlton GSi 3000 had een 3 liter zes-in-lijn onder de kap én achterwielaandrijving. Zorg wel dat je de versie had zonder Kat, die hadden 177 pk. Uiteraard kwamen er later nog heftigere Omega’s, zoals de 3000i 24v en natuurlijk de Lotus Omega.

Opel Corsa GSi (A) ’88

Rond deze periode werden de C-segment hatchbacks telkens groter en groter, waardoor er meer en meer ruimte vrijkwam voor een model eronder. Denk aan de Fiesta, Polo en natuurlijk deze Corsa. In 1988 werd de Corsa voorzien van een facelift waarbij de snelle variant, de Corsa GT, werd omgedoopt tot Corsa GSi. Deze had een 1.6 multipoint achtklepper met 101 pk. Later werd er een katalysator aan toegevoegd, waardoor het vermogen iets daalde. Ook uniek voor de GSi was de agressievere bodykit en zeer koddige velgen.

Vauxhall Cavalier GSi 2000 ’88

Deze auto kende wij in Nederland als de Opel Vectra 2000. Het was de snelle middenklasser van Opel. De 2.0 motor was voorzien van een kop van Cosworth en goed voor 150 pk. Ongeveer op het niveau van de BMW 325i uit die tijd. Mede dankzij de geslaagde aerodynamica waren dit uiterst vlotte Opels op de Autobahn. De legende wil dat de vriendinnen van Vectra coureurs blauwe armen hadden omdat hun vriend telkens porde met hun elleboog: “Kijk, 200! Kijk, 200!”

Opel Astra GSi 16v (F) ’91

Geheel onterecht heeft de Opel Kadett nooit het imago weten te verwerven dat de Golf GTI wel had. Met de Astra kon Opel orde op zaken stellen. De Astra was een enorme stap vooruit ten opzichte van de Kadett (E). Groter, volwassener, moderner en gestroomlijnder. Als GSi was deze helemaal perfect. Alle toevoegingen waren een beetje fout, maar wel gaaf. Kijk naar de badge op de extra dikke voorbumper. Hoe gaaf is dat? De luchthappers op de motorkap, platte velgen, sideskirts en dikke achterbumper deden de rest. Onder de kap een lekker nerveuze 2.0 zestienklepper van Cosworth. Hiermee reed je een Golf III GTI helemaal zoek. Sterker nog, zelfs een VR6 moest goed zijn best doen.

Opel Corsa GSi (B) ’93

In de vroege jaren ’90 was het meeste geweld te vinden in het C-segment. De klasse eronder werd gedomineerd door de Peugeot 106. De Corsa was een wat zakelijk alternatief op die lichtvoetige Fransoos. Het GSi-label begon hier te verschuiven van het sportlabel, naar een meer allround sportbadge. De Corsa had een 106 pk sterke 1.6 met zestienklepper, waardoor je in minder dan 10 seconden op de 100 km/u zat.

Vauxhall Verctra GSi Sedan (B) ’98

Wederom een Britse auto. Er was een Opel variant, maar die week wat af en kwam pas na de facelift. De Vectra GSi van Vauxhall was (in hatchback vorm) ook te besturen in Gran Turismo 2. De GSi gebaseerd op de SRi (ook met 2.5 V6), maar leverde maar liefst 193 pk. Het onderstel werd door Lotus afgestemd en de GSI kreeg een bodykit.

Opel Corsa GSi (C) ’01

Eigenlijk ging het precies hier al fout voor het GSi-label. De nieuwe Corsa GSi is op zich best een geinige auto. In het vooronder vinden we een 1.8 uit de Opel Vectra die 125 pk levert. Meer dan de Polo GTI, aanzienlijk minder dan de 206 GTi, Ibiza Cupra en Clio Renault Sport. De Corsa heeft wel een troef achter de hand: hij is goedkoop. Voor 20.000 euro had je destijds een vlotte en goed uitgeruste Corsa. Het nadeel is dat op de ‘GSi’-badges na, er vrij weinig aan gedaan is qua uiterlijk.

Opel Corsa GSi (D) ’08

Mocht je nog een leuke auto voor erbij zoeken, deze is zeker de moeite waard. Grote kans dat je vriendin/verloofde of vrouw de OPC net even te opvallend en over het randje vindt. De Corsa GSi is ‘gewoon’ een compleet uitgeruste Corsa. Gelukkig heb je wel een 1.6 motor die 150 pk levert. Dankzij de aanwezigheid van een turbocompressor is het mogelijk om dit blokje te kietelen naar meer. Altijd leuk. Visueel is het geen opvallende verschijning, maar het was wel een zeer rappe GSi, in 8,1 seconden kon je 100 km/u rijden en de topsnelheid was 210 km/u. Deze GSi was heel kort leverbaar. De introductie was in 2008. De Corsa werd in 2010 gefacelift. De GSi kwam toen te vervallen. In 2011 kwam er wel een Corsa Turbo Color Edition met de 150 pk motor.

Opel Corsa GSi (E) ’18

De Corsa ‘E’ is niet heel erg lang geleverd. Het was eigenlijk een soort tussenmodel, zoals de Volkswagen Golf VI dat ook was. Het was te veel voor een facelift, maar te weinig verandering om het een nieuw model te noemen. Ook ditmaal kwam er een 150 pk sterke GSi-uitvoering, alhoewel deze niet leverbaar was in Nederland. Het meest opvallende was dat Opel ervoor had gekozen om het uiterlijk wat heftiger te maken. Niet alleen door de mogelijkheid van een gele lak, maar ook door dikke bumpers, OPC-esque velgen en een heuse achterspoiler.

Opel Insignia GSi (B) ’17

Van de eerste Opel Insignia was er geen GSi, maar wel een heuse OPC. Die auto had alleen een beetje last van het ‘het is geen M3’-syndroom. De auto bevond zich prijstechnisch in premium sportsedan gebied en qua kwaliteiten kon de auto Insignia OPC behoorlijk mee komen. Voor 2017 keerde de GSi badge terug op een gematigdere Insignia. Een 2.0 viercilinder met turbo in plaats van een dorstige V6. Een lichter platform, fraaier interieur en uitstekende rijkwaliteiten. Helaas kreeg Opel de CO2-uitstoot niet helemaal lekker onder de knie, waardoor de auto in Nederland bijkans onverkoopbaar was. In Duitsland zie je ze geregeld voorbij komen en in Zwitserland lijkt elke Insignia een GSi te zijn.

Hoe nu verder? GS-Sport

Op dit moment zitten we dus met maar een GSi, de Insignia. Opel is inmiddels ingelijfd door PSA en de Corsa is in feite een Duitse Peugeot 208. Qua koetswerk en interieur is het overigens nog een echte Opel, het is meer het chassis en de aandrijflijn die overeenkomen. De snelste variant is nu de 1.2 Turbo GS-Line. In feite is deze al bijna goed genoeg om as GSi dienst te doen. De driecilinder levert 130 pk en 230 Nm, waardoor je in 8,7 seconden naar de 100 km/u accelereert. De GS-Line is verder een aankledingsniveau met gave velgen en een sportiever interieur. Hopelijk mikt PSA niet meer op de absolute topsporters, maar gewoon een prima Opel, die er net wat vlotter en er dat dikker uitziet. Ook zo lekker voor de portemonnee.