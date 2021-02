Dít kost de op twee na snelste Toyota van NL! - Autoblog.nl

Wat betaal je eigenlijk voor de Toyota die langzamer is dan de GR Supra en GR Yaris?

Even een open deurtje intrappen op deze maandagmiddag: de PHEV is inmiddels gemeengoed geworden. Aanvankelijk nog door subsidies, tegenwoordig is het de enige manier om een auto met verbrandingsmotor betaalbaar te kunnen rijden.

Het idee is vrij simpel: een verbrandingsmotor plus een elektrische motor doen het werk, afhankelijk van de omstandigheden en de stand van het gaspedaal. Ze kunnen eventueel ook samenwerken. het mooie dan is: je hebt dan erg veel vermogen tot je beschikking. Dat is het geval met de Toyota RAV4 PHEV, waar we nu de prijzen van hebben.

Prijs Toyota RAV4 PHEV

Want wat ben je eigenlijk kwijt voor zo’n prettig gestoorde RAV4 PHEV? Het valt redelijk mee: voor 55.895 euro staat ‘ie namelijk aan de laadpaal voor je huis. Voor dat geld krijg je wel wat terug, want dat is namelijk de Business-uitvoering. Dan heb je items als Apple Carplay, bluetooth, elektrishe achterklep, stoelverwarming (en achterbank-verwarming!) en 18″ lichtmetalen jetsers.

















Als je 19-inch Patta’s, Head-up Display, lederen bekleding en stoelventilatie wenst, bestel je de Toyota RAV4 PHEV Business Plus. Die kost 63.595 euro.

In beide gevallen heb je dezelfde aandrijflijn: een 2.5 viercilinder die wordt bijgestaan door een elektromtor. Het systeemvermogen is 306 pk. Dat maakt het mogelijk om in 6 seconden naar de 100 km/u te sprinten. Daarmee is de RAV4 alleen trager dan de Toyota GR Supra en de GR Yaris! Dan moet je wel alleen de sprinttijd in acht nemen, want de topsnelheid is Des Volvo’s: begrensd op 180 km/u. Meh.















Prijzen concurrentie:

Uiteraard lopen we even een rondje langs de digitale Autoboulevard om te kijken wat een soortgelijke PHEV-crossover kost. Het is een beetje lastig om de juiste concurrenten te vinden. Qua maatvoering komen de Outlander en Kuga overeen. De Outlander is erg kaal uitgerust en bijna inmiddels hoogbejaard, maar wel een prijspakker.

De Kuga is aanzienlijk goedkoper, maar heeft ook aanzienlijk minder power onder de kap. De Suzuki Across is identiek aan de RAV4 en de beste graadmeter. Premium auto’s van 4,60 meter of meer (zoals de Discovery Sport) beginnen bij zo’n 60 mille, maar daar komen dan nog de opties bovenop: