Toyota RAV4 Plug-in Hybrid bedreigt Supra

Eindelijk ECHTE hybrid POWER voor de RAV4.

Braaf, echt zuinig in de praktijk en betrouwbaar was het allemaal al wel van Toyota. Op de redactie mijmerden we nog wel eens over de tijd dat er ook wat hetere Toyota’s ons land binnenkwamen. De Celica en Corolla T-Sport waren best grappig, maar het is ook al eeuwen geleden dat die op de markt waren. Over de prestaties en rijeigenschappen van de YARIS GRMN konden we niet echt klagen, maar wel over de prijs van het kleine bommetje. Van de Supra krijgen we natuurlijk wel weke knietjes, maar bij deze vader van twee is de aanschaf en inzet van een pure tweezitter een beetje problematisch. De RAV4 is niet helemaal de oplossing, maar het stemt hoopvol dat Toyota op de goede weg is.

306 pk

De RAV4 krijgt een compleet nieuw ontwikkelde plug-in hybride (PHEV) aandrijflijn. Onder de lekker gestylde motorkap ligt het blok wat we kennen uit de reguliere RAV4 Hybrid, de maar liefste 2,5 liter grote benzinemotor wordt ondersteund door een elektromotor waardoor het systeemvermogen 306 pk wordt. Daar kunnen we nauwelijks over klagen en ook niet over de sprint naar de 100. Die doet de RAV4 Plug-in Hybrid dankzij standaard automaat en vierwielaandrijving in 6,2 seconde. Dat is zeker niet slecht en als je er naast staat met je handgeschakelde hothatch zal je flink moeten poken om er voor te blijven.

Mocht je regelmatig netjes laden dan komt de CO2-emissie onder de 30 gr/km. De elektrische actieradius is maximaal 60 kilometer. Hoe groot de lithium-ion batterij is en andere technische details laat Toyota even in het midden. De Toyota RAV4 Plug-in Hybrid komt naar verwachting in de tweede helft van 2020 op de markt, de prijzen volgen later.